MS supera marca de 16,9 mil novos empregos criados nos últimos 12 meses

Edemir Rodrigues

Mato Grosso do Sul encerrou outubro de 2025 com a criação de 880 novas vagas formais de trabalho e acumulou, nos últimos doze meses (novembro de 2024 a outubro deste ano), saldo positivo de 16.989 empregos com carteira assinada. É o que aponta o levantamento divulgado pela Assessoria Especial de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com base no Painel de Informações do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.



Foram 421.099 admissões e 404.113 desligamentos no período. Com isso, o estoque total de postos formais atingiu 702.030 em outubro. A taxa de rotatividade permaneceu em 33,02% nos últimos 12 meses.



O desempenho mensal foi impulsionado pelos setores de comércio, construção e indústria. O comércio liderou a geração de vagas, com saldo de 432 novos postos formais, seguido da construção civil, com 412 vagas, e da indústria, com 203. Agropecuária (-72) e serviços (-95) registraram retração pontual no mês. No total, foram 34.640 contratações e 33.760 desligamentos em outubro.



“O resultado de outubro tem o impacto das contratações no setor de comércio. Muitas das vagas são temporárias e deveremos ter, entre janeiro e fevereiro do ano que vem, o retorno de algumas dessas pessoas ao mercado de trabalho. Importante lembrar os feirões de emprego que temos realizado por meio da Funtrab, onde temos oferecido uma diversidade de vagas e ressaltar a importância da nossa plataforma online de encaminhamento para o mercado de trabalho, que é o MS Qualifica Digital”, ressaltou o secretário Jaime Verruck, titular Semadesc.



Entre os municípios, Dourados apresentou o maior saldo positivo, com 338 novas vagas formais, seguido por Três Lagoas (327), Inocência (172), Nova Alvorada do Sul (112) e Ribas do Rio Pardo (108). No outro extremo, Nova Andradina (-208), Costa Rica (-110), Corumbá (-102), Paraíso das Águas (-89) e Campo Grande (-76) registraram os menores saldos no período.



Vagas no mercado de trabalho



Sobre o MS Qualifica Digital, o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Esaú Aguiar, reforça a importância de jovens e adultos, que estejam fora do mercado de trabalho, cadastrarem suas informações pessoais e habilidades profissionais na plataforma, a fim de “ficarem visíveis para todas as empresas que já disponibilizaram vagas na plataforma. E é por meio do MS Qualifica Digital que estão sendo oferecidas as vagas de trabalho para as novas indústrias e outros empreendimentos, que já estão se instalando no Estado”.



A plataforma de oferta de emprego e qualificação do Governo do Estado está disponível no endereço www.msqualifica.ms.gov.br e também pelo aplicativo MS Digital (Android e iOS). O MS Qualifica Digital foi criado para facilitar e agilizar a conexão entre trabalhadores e empresas, com oferta permanente de oportunidades de capacitação e de contratação.



“É a nossa vitrine de vagas de emprego e de pessoas em busca do primeiro emprego ou de mudanças de carreira. Um serviço gratuito, com um sistema de navegação simples e inclusivo, garantindo que todos possam utilizar a ferramenta”, finalizou o secretário-executivo Esaú Aguiar.

