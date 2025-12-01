Acessibilidade

01 de Dezembro de 2025 • 16:33

Buscar

Últimas notícias
X
Economia

MS supera marca de 16,9 mil novos empregos criados nos últimos 12 meses

Da redação

Publicado em 01/12/2025 às 11:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Edemir Rodrigues

Mato Grosso do Sul encerrou outubro de 2025 com a criação de 880 novas vagas formais de trabalho e acumulou, nos últimos doze meses (novembro de 2024 a outubro deste ano), saldo positivo de 16.989 empregos com carteira assinada. É o que aponta o levantamento divulgado pela Assessoria Especial de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com base no Painel de Informações do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Foram 421.099 admissões e 404.113 desligamentos no período. Com isso, o estoque total de postos formais atingiu 702.030 em outubro. A taxa de rotatividade permaneceu em 33,02% nos últimos 12 meses.

O desempenho mensal foi impulsionado pelos setores de comércio, construção e indústria. O comércio liderou a geração de vagas, com saldo de 432 novos postos formais, seguido da construção civil, com 412 vagas, e da indústria, com 203. Agropecuária (-72) e serviços (-95) registraram retração pontual no mês. No total, foram 34.640 contratações e 33.760 desligamentos em outubro.

“O resultado de outubro tem o impacto das contratações no setor de comércio. Muitas das vagas são temporárias e deveremos ter, entre janeiro e fevereiro do ano que vem, o retorno de algumas dessas pessoas ao mercado de trabalho. Importante lembrar os feirões de emprego que temos realizado por meio da Funtrab, onde temos oferecido uma diversidade de vagas e ressaltar a importância da nossa plataforma online de encaminhamento para o mercado de trabalho, que é o MS Qualifica Digital”, ressaltou o secretário Jaime Verruck, titular Semadesc.

Entre os municípios, Dourados apresentou o maior saldo positivo, com 338 novas vagas formais, seguido por Três Lagoas (327), Inocência (172), Nova Alvorada do Sul (112) e Ribas do Rio Pardo (108). No outro extremo, Nova Andradina (-208), Costa Rica (-110), Corumbá (-102), Paraíso das Águas (-89) e Campo Grande (-76) registraram os menores saldos no período.

Vagas no mercado de trabalho

Sobre o MS Qualifica Digital, o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Esaú Aguiar, reforça a importância de jovens e adultos, que estejam fora do mercado de trabalho, cadastrarem suas informações pessoais e habilidades profissionais na plataforma, a fim de “ficarem visíveis para todas as empresas que já disponibilizaram vagas na plataforma. E é por meio do MS Qualifica Digital que estão sendo oferecidas as vagas de trabalho para as novas indústrias e outros empreendimentos, que já estão se instalando no Estado”.

A plataforma de oferta de emprego e qualificação do Governo do Estado está disponível no endereço www.msqualifica.ms.gov.br e também pelo aplicativo MS Digital (Android e iOS). O MS Qualifica Digital foi criado para facilitar e agilizar a conexão entre trabalhadores e empresas, com oferta permanente de oportunidades de capacitação e de contratação.

“É a nossa vitrine de vagas de emprego e de pessoas em busca do primeiro emprego ou de mudanças de carreira. Um serviço gratuito, com um sistema de navegação simples e inclusivo, garantindo que todos possam utilizar a ferramenta”, finalizou o secretário-executivo Esaú Aguiar.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Brasil cria 213 mil postos de trabalho em setembro, aponta Caged

• Caged registra criação de 132,7 mil postos de trabalho em outubro

• Caged registra criação de 188 mil postos de trabalho em julho

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Economia

Receita paga lote da malha fina de novembro

Saúde

Brasil cria 1,8 milhão de empregos formais de janeiro a outubro

Economia

Salário de novembro dos servidores estaduais estará disponível em 3 de dezembro

Pagamento contempla mais de 86 mil trabalhadores ativos e inativos de MS

Economia

Quiabo tem queda de 15% na CEASA MS enquanto mamão e batata sobem

Publicidade

Economia

Correios aprovam demissão voluntária e fechamento de agências

ÚLTIMAS

Musica

Noite cultural em Cmei encanta famílias com apresentações de ritmos brasileiros

O evento reuniu familiares, equipe escolar e a comunidade do bairro Nova Aquidauana

Disciplina

Formatura da Patrulha Mirim 2025 celebra conquistas e emoções no Clube Arpa

O evento reuniu crianças, adolescentes, familiares, padrinhos e autoridades

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo