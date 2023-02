MS tem saldo de 40 mil vagas em 2022

MS teve saldo positivo / Divulgação

Mato Grosso do Sul fechou 2022 com saldo positivo recorde na geração de empregos, com 40.307 vagas. O desempenho foi resultado de 360.630 admissões e 320.323 desligamentos no ano. Foi o melhor número obtido por Mato Grosso do Sul nos últimos dois anos e um crescimento de quase 8% diante de 2021 quando foram 37.372 oportunidades.

Os dados são da Carta de Conjuntura da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), elaborada com base no Caged (Cadastro Geral e Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

Confome o Portal do MS, o setor de serviços foi o campeão em empregabilidade com o acumulado dos últimos 12 meses de 15.982 vagas. Em seguida vieram os segmentos de Comércio e de Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas, com 8.103 vagas; Agricultura, Pecuária, Produção Florestal e Aquicultura, com 6.472 empregos; e Construção, com 5.671 vagas. A indústria, por sua vez, registrou no ano a criação de 4.079 novas oportunidades de trabalho.

Mensal

O nível de empregos ficou no “azul” em Mato Grosso do Sul em quase todos os meses do ano com exceção de dezembro, que fechou com resultado negativo de -6.621 empregos formais.

Embora nenhum dos grandes setores tenha apresentado saldo positivo em dezembro, os que perderam menos empregos formais foram: ‘Comércio’ (-433 a menos), ‘Construção’ (-1.019 a menos) e ‘Agropecuária’ (-1.097 a menos).

“Embora o resultado do mês de dezembro tenha sido negativo, o que já era esperado dada sazonalidade característica do mês, Mato Grosso do Sul termina com recorde na geração de emprego desde 2020, início da série do Novo Caged. O Estado mostra assim que segue em sua trajetória de forte crescimento econômico, com saldos positivos em todos os grandes setores, indicando resiliência e diversidade econômica. “, avalia o economista da Semadesc, Renato Siqueira.

Municípios

O município de Campo Grande apresentou o melhor resultado com geração de 12.861 empregos formais, enquanto que o pior resultado foi para Juti, com encerramento de 233 empregos formais no acumulado do ano.