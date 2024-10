Mato Grosso do Sul terá R$ 441 milhões do FCO

Mato Grosso do Sul ganhou um importante reforço no volume de recursos disponibilizados pelo FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste). O anúncio foi feito nessa terça-feira (8) pelo secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, logo após a 10ª Reunião Ordinária do CEIF/FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO), realizada na parte da manhã, em modelo híbrido (presencial e virtual).

“A Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste) fez uma reprogramação orçamentária em setembro e decidiu ampliar o valor total de recursos para os Estados. Mato Grosso do Sul tinha R$ 2,4 bilhões para investir em partes iguais nas linhas Rural e Empresarial e agora ganhamos um aporte de mais R$ 220,5 milhões para cada linha”, anunciou o secretário.

Além disso, o CEIF/FCO decidiu remanejar R$ 300 milhões da linha Empresarial – que tinha recursos sobrando – para reforçar a linha Rural, que já estava se esgotando. Dessa forma, com a ampliação dos limites anunciados pela Sudeco, a linha FCO Rural tem disponível mais R$ 520 milhões que precisam ser contratados até o fim do ano.

Apesar do remanejamento, há muito recurso disponível na linha FCO Empresarial, frisou o secretário. “Temos que aplicar R$ 350 milhões do FCO Empresarial nos próximos 40 dias”, acrescentou. “Importante que o empreendedor seja rápido, procure a rede bancária para garantir o financiamento”, completou.

O secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, lembra que os recursos do FCO podem ser contratados nas agências do Banco do Brasil do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul), do Sicredi e do CrediCoamo. “Estávamos com valor escasso para a linha do FCO Rural, mas agora com esse reforço, as agências já estão liberando novos financiamentos. É importante o empresário, tanto da cidade quanto do campo, procurarem o banco o mais rápido possível”, concluiu.

Reunião

Na 10ª Reunião Ordinária realizada nessa terça-feira (8), os membros do CEIF/FCO aprovaram 95 cartas consulta que pleiteiam R$ 187 milhões em financiamentos. Foram 35 cartas consulta para a linha FCO Empresarial, no total de R$ 43.123.422,83, e 60 cartas consulta do FCO Rural, somando R$ 143.972.912,56.