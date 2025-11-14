MS terá três mega usinas de energia solar

Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), confirmou a implantação de três mega usinas de energia solar com potencial para suprir 63% do consumo atual do Estado.



O investimento de R$ 5,12 bilhões da Casa dos Ventos, referência em energias renováveis e protagonista da transformação energética no Brasil, acontece simultaneamente em Campo Grande, Paranaíba e Paraíso das Águas, sendo que as duas primeiras unidades entram em operação em junho e julho do ano que vem e a terceira, em setembro de 2027.



Em reunião recente realizada na Governadoria com as presenças do governador Eduardo Riedel e do titular da Semadesc Jaime Verruck, além do fundador e presidente da Casa dos Ventos, Mario Araripe, e do diretor de Implantação e Operação da empresa, Thiago Rezende, foram apresentados os detalhes dos projetos e confirmaram os cronogramas de entrada em operação das usinas.



Esse fato fará com que, imediatamente, Mato Grosso do Sul passe a figurar entre os 10 maiores geradores de energia solar do Brasil. O secretário Jaime Verruck, destacou a importância do empreendimento no contexto do planejamento do Governo, em que a oferta de energia é um dos pilares da estratégia de crescimento econômico e consolida as metas do Programa MS Renovável, que busca ampliar a matriz de energia renovável no Estado.



“Sozinhas, essas três usinas da Casa dos Ventos farão aumentar em 45% a potência instalada do Estado e representa um crescimento de 8% em nível de Brasil. Mato Grosso do Sul tem uma carteira de R$ 105 bilhões em investimentos privados em fase de implantação e planejamento. A oferta de energia é um dos requisitos fundamentais que os empresários procuram antes de investir. Portanto, esse projeto se insere perfeitamente no plano de desenvolvimento que o Governo traça para o Estado”, salientou.



Verruck afirmou que Mato Grosso do Sul já é líder nacional na produção de energia a partir da biomassa da cana-de-açúcar e florestas plantadas e o investimento da Casa dos Ventos consolida a geração de energia solar, tornando o Estado referência também nesse segmento.



“Estamos falando de um incremento importante na matriz elétrica do estado, o que acelera a transição energética brasileira. Contribuímos com esse movimento a partir de um portfólio robusto e buscando sempre o desenvolvimento do País”, afirma Thiago Rezende, Diretor de Implantação e Operação da Casa dos Ventos.



Capacidade e empregos



A usina Rio Brilhante está sendo implantada na região sul do município de Campo Grande, próximo à divisa com Nova Alvorada do Sul, em uma área de 1.100 hectares com 1.105.920 módulos instalados e capacidade de 491 MW. O Projeto Solar Seriemas ocupa 940 hectares no município de Paranaíba, e terá instalados 889.200 módulos com capacidade de 400 MW. E o Projeto Solar Paraíso, em área de 1.250 hectares de Paraíso das Águas, receberá 1.252.800 módulos com potência instalada de 640 MW.



Juntos, os três projetos empregarão mais de 4 mil trabalhadores no pico durante a fase de construção. Todos os projetos foram licenciados pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e destinaram mais de R$25 milhões em compensação ambiental, além de adotarem todas as medidas necessárias para mitigação.



A Casa dos Ventos tem quase duas décadas de atuação na cadeia do setor e ostenta um amplo portfólio de empreendimentos, com 4,3 GW de projetos em operação e em construção. Fundada em 2007, a empresa associou-se à francesa TotalEnergies em 2023.



Energia limpa



A expansão da energia solar no Mato Grosso do Sul está alinhada ao plano do Governo do Estado de ser Carbono Neutro até 2030, destacou Jaime Verruck, reforçando o papel dessa matriz na transição energética do país. Segundo ele, a tendência é que a geração de energia solar continue crescendo, impulsionada por políticas de incentivo e pela busca por fontes mais limpas e econômicas.



O Governo do Estado usa a energia solar como aliada tanto para redução de despesas como na transição energética. O programa Ilumina Pantanal, que levou energia renovável a 2.975 famílias isoladas em parceria com a Energisa, foi premiado como melhor projeto de energia solar em áreas remotas do mundo, reforçando o compromisso do Estado com fontes renováveis. Outras iniciativas também resultaram na instalação de painéis solares em escolas estaduais, parques e prédios públicos, levando modernidade e economia ao Governo.



Sobre a Casa dos Ventos



Somos referência em energia renovável e protagonista na transformação energética do Brasil. Com quase duas décadas de atuação, temos conhecimento em todos os elos da cadeia do setor e trabalhamos para que nossos clientes tenham redução de custos e atinjam suas metas de emissão de forma eficiente e sustentável.



Para avançar em nossa posição de relevância no setor, possuímos, conjuntamente com empresas do grupo, o maior portfólio de projetos eólicos e solares do País, com mais de 60 GW de projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento por empresas do grupo.



Aceleramos nosso crescimento por meio da entrada da TotalEnergies como acionista, uma das maiores empresas de energia do mundo, e nos tornamos o veículo exclusivo de renováveis da multinacional no país.



Somos signatários do Pacto Global da ONU e trabalhamos de forma alinhada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e às melhores práticas de ESG; preservamos os biomas locais e desenvolvemos projetos sociais nas comunidades em que estamos presentes, de modo a contribuirmos para impulsionar o Brasil rumo a uma economia de baixo carbono.

