MSGÁS prevê investimentos de R$ 35 milhões em expansão de redes e interiorização

Investimentos de R$ 35 milhões, construção de 34 quilômetros de redes de ramais de distribuição de gás natural e mais de 3.500 ligações para os clientes. Estas são algumas das ações previstas pela MSGÁS (Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul) para o Estado no Plano de Investimentos 2023-2028.

O documento foi apresentado nesta terça-feira (11) ao secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck , e ao secretário-executivo Bruno Bastos em reunião com o presidente da empresa, Rui Pires dos Santos, o diretor técnico comercial da MSGÁS, Fabrício Marti, a diretora financeira, Bernadete Rangel, e os gerentes Regiane Schio e Jason Willians. Nesta gestão a MSGÁS está vinculada a Semadesc.

O presidente Rui Pires explanou sobre as ações que estão sendo realizadas pela companhia para expansão de investimentos e aumento no volume de clientes. Em Campo Grande, por exemplo, na avenida Ministro João Arinos estão sendo construídos 5 quilômetros de ramais até a saída para Três Lagoas. "Atendemos hoje 14,5 mil unidades consumidoras nos segmentos termelétrico, industrial, veicular, comercial, residencial e cogeração e nosso projeto é continuar com a política de expansão preconizada pelo nosso governador Eduardo Riedel”, afirmou.

Durante a reunião foi apresentada a programação dos 25 anos da companhia, comemorados em maio, como é o caso do I Circuito Gastronômico CG – Edição Sabores da Terra que tem por objetivo de fomentar o setor e valorizar a diversidade da culinária regional. O evento será realizado de 18 de abril a 7 de maio e conta com a curadoria do chef Paulo Machado, evidenciando a produção local. Mais de 60 estabelecimentos comerciais já efetivaram a inscrição para o evento que deverá se transformar na maior promoção do gênero na cidade.

No encontro, foram debatidas ainda as medidas para ampliar a viabilização do uso do gás natural em todos os setores da economia, com destaque para o setor de celulose e os novos empreendimentos que estão se instalando no Estado.

O secretário Jaime Verruck enalteceu o papel da MSGÁS no desenvolvimento econômico do Estado. "O Governo Riedel colocou a importância do gás como fator de desenvolvimento econômico e social. Com a expansão de ramais na Capital os resultados já apareceram e temos metas audaciosas de crescimento. Não só na Capital mas também na interiorização dos serviços. Temos uma forte presença principalmente em Três Lagoas, mas vamos expandir com projetos em cidades como Dourados, Sidrolândia e outras. MS está no caminho certo, dentro da linha do Governo que busca um Estado desenvolvido, sustentável e incluindo as pessoas", finalizou.