MudanÃ§a na regra do PIX deve atingir 8 milhÃµes de chaves ligadas a CPF

Ferramento do Pix / Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

As novas regras de uso do Pix devem afetar oito milhões de chaves Pix ligadas ao CPFs (Cadastro de Pessoas Físicas), informou nesta quinta-feira, 6, em Brasília, o chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC (Banco Central), Breno Lobo. Hoje, o BC publicou alterações nas regras do Pix para suspender as chaves de CPFs e do CNPJs (Cadastro de Pessoas Jurídicas) que não estejam regulares na Receita Federal.

Segundo o BC, a medida visa aprimorar a segurança das transações e impedir a aplicação de golpes via Pix, utilizando nomes diferentes daqueles armazenados na base de dados da Receita Federal. A norma determina que o CPF com situação cadastral suspensa, cancelada, titular falecido e nula não poderá ter chave Pix registrada na base de dados do BC.