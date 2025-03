MutirÃ£o de NegociaÃ§Ã£o e OrientaÃ§Ã£o Financeira comeÃ§a neste sÃ¡bado

Movimentação de dinheiro / Agência Brasil

Mutirão de Negociação e Orientação Financeira começa neste sábado

Cerca de 160 bancos e outras entidades do setor participam da ação

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) dá início neste sábado, 1º, mais uma edição do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, um evento que visa proporcionar condições mais vantajosas para renegociar dívidas com instituições financeiras.

Participando de 160 bancos e outras entidades do setor, o mutirão oferece uma oportunidade única para os consumidores resolverem pendências financeiras, com melhores condições de parcelamento, descontos e refinanciamento em dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, entre outros empréstimos.

O mutirão, que ocorre anualmente nos meses de março e novembro desde 2019, faz parte das ações do Mês do Consumidor e tem como parceiros a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e os Procons estaduais. A iniciativa também conta com a colaboração do Banco Central, que disponibiliza a ferramenta Registrato, permitindo que os consumidores consultem suas dívidas diretamente no sistema. Por meio dessa plataforma, é possível acessar o SCR (Relatório de Empréstimos e Financiamentos), que contém informações detalhadas sobre os débitos perante as instituições financeiras.

Para participar, o consumidor pode negociar diretamente com as instituições bancárias ou utilizar a plataforma Consumidor.gov.br. As condições oferecidas durante o mutirão são as mesmas em todos os canais, então, o primeiro passo é entrar em contato com o banco ou financeira e informar que deseja renegociar a dívida no contexto do evento. É importante especificar qual dívida será quitada, discutir as condições oferecidas e, se o acordo for aceito, formalizar a negociação.

Além das agências bancárias, os consumidores também podem recorrer ao Feirão Limpa Nome, realizado em parceria com a Serasa, e aos Correios, que disponibilizam atendimento físico para negociação de dívidas. Essas alternativas visam ampliar o acesso e facilitar o processo para quem prefere o atendimento presencial.

Em edições anteriores, como a de novembro de 2024, o mutirão foi responsável pela renegociação de 1,75 milhão de contratos, somando um total de 33 milhões de contratos renegociados desde o início da ação. As condições mais vantajosas do mutirão podem ser acessadas por meio do **site Meu Bolso em Dia**, que oferece um passo a passo detalhado de como participar do evento.

Os consumidores interessados em participar do mutirão têm até o final de março para aproveitar as condições especiais. Para acessar o sistema Registrato, é necessário ter uma conta no Gov.br, plataforma digital do governo federal, o que garante maior praticidade e transparência na hora de consultar a situação financeira.

Clique aqui e confira.