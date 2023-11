Mutirão Desenrola: Governo anuncia condições especiais para quitar dívidas

Movimentação de dinheiro / Agência Brasil

O Governo Federal anunciou neste sábado, 18, que fará um Mutirão Desenrola no dia 22 de novembro para zerar dívidas com instituições bancárias, parcelas do programa Minha Casa Minha Vida e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

No dia D do Desenrola, será possível renegociar dívidas e quitar as parcelas em aberto com descontos e melhores condições para o pagamento.

Lançando em julho de 2023, o Desenrola Brasil é um programa destinado a combater a inadimplência e ajudar as pessoas que se endividaram a limparem seus nomes nas instituições de proteção ao crédito. Segundo o Ministério da Fazenda, atualmente, o Brasil tem cerca de 70 milhões de negativados.

Não deixe de acompanhar as condições especiais. Todas as informações sobre o programa podem ser conferidos no site desenrola.gov.br