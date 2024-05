No último dia do fim do prazo, Receita ainda espera 40 mil declarações em MS

Imposto de Renda / Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2024, ano-base 2023, termina às 22h59 desta sexta-feira (31) em Mato Grosso do Sul.

Documento entregue depois desse horário constará como “fora do prazo” e o contribuinte pagará multa mínima de R$ 165,74, caso tenha imposto a restituir, e máxima de 20% sobre o imposto a pagar.

Até as 10 horas de hoje foram enviadas 580 mil declarações, o que corresponde a 93% do volume esperado dentro do prazo, de 623 mil.

Os mais de 40 mil contribuintes têm, na prática, mais 14 horas pela frente para prestar contas. De 4 da manhã às 10 horas de hoje, o sistema da Receita Federal registrou a transmissão de 19 mil declarações.

Entre 9 horas e 10 horas, por exemplo, foram entregues mais de 4.200 documentos. “Caso essa média seja mantida em boa parte do dia, a expectativa da Receita Federal deverá ser alcançada em Mato Grosso do Sul”, diz o delegado em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva.

O dirigente reforça orientação para que os contribuintes evitem enviar a declaração nos últimos minutos.

“Ressaltamos que o sistema tem capacidade superior ao volume esperando durante todo o processo, mas pode haver contratempos adicionais, como internet lenta ou indisponível, ou mesmo falta de energia, situações que fogem do nosso controle”, acrescenta.