Nota MS Premiada contempla 308 sortudos com prémio de R$ 200 mil

Para participar do sorteio é só pedir o CPF na nota e se cadastrar no site / Edemir Rodrigues

Três sortudos de Campo Grande e um de Sidrolândia foram contemplados com a sena no último sorteio do Programa Nota MS Premiada e vão dividir o prêmio de 100 mil, cada um fica com R$ 25 mil. Na quina, são 308 ganhadores que dividem o prêmio de R$ 200 mil, com o valor de R$ 649,35 para cada.

Para concorrer aos prêmios, o consumidor deve exigir a inclusão de seu CPF na nota fiscal. Após a compra, no momento da emissão do documento, são geradas oito dezenas com numeração aleatória. Já os sorteios, são realizados com dezenas da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal, sempre no último sorteio do mês posterior à emissão da nota fiscal.

É importante lembrar que, os consumidores só precisam fazer o cadastro no site: www.notamspremiada.ms.gov.br caso sejam sorteados, somente a inclusão do documento no ato da compra já garante automaticamente a participação no sorteio. Compras a partir de R$ 1,00 já estão concorrendo.

Para o responsável da Unidade de Educação Fiscal/Programa Nota MS Premiada, Josceli Pereira, exigir a emissão da nota fiscal sempre que adquirir bens, produtos e serviços é um ato de cidadania, em que o consumidor passa a atuar como colaborador do fisco estadual no combate à sonegação fiscal.

A emissão da nota, garante que o comerciante ou prestador de serviço repasse ao Estado o tributo que irá voltar à sociedade em forma de serviços públicos como: saúde, segurança, educação, infraestrutura e muitos outros. “Em contrapartida a este ato, o Estado presenteia o cidadão com os oito números para que ele possa concorrer aos 300 mil reais do programa”, afirma Josceli.

Assim aconteceu com a contemplada do mês de abril/2023, Cristina Machado dos Santos, moradora da cidade de Dourados. Pedir nota fiscal, fazia parte da rotina de Cristina. “Sempre coloquei o CPF na nota de todas as minhas compras, eu acreditava que um dia eu seria contemplada. Aconteceu! Ganhei 25 mil e poderei realizar o sonho de ampliar a minha casa. Muita gratidão a Deus e ao Programa”, conclui.