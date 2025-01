Nota MS Premiada será sorteada no dia 30 de janeiro

Para participar do sorteio é só pedir o CPF na nota e se cadastrar no site / Edemir Rodrigues

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Sefaz (Secretaria de Fazenda), vai sortear R$ 300 mil do programa Nota MS Premiada na próxima quinta-feira (30).

Concorrem ao prêmio todos os consumidores que incluíram os 11 dígitos do CPF nas notas fiscais emitidas durante dezembro de 2024.

Do prêmio total, R$ 100 mil são divididos entre aqueles que acertam seis dezenas e R$ 200 mil entre os que fazem a quina.

As mesmas dezenas sorteadas pelo último sorteio mensal da Mega-Sena são utilizados pela Sefaz.

Caso seja um dos premiados, o consumidor precisa fazer o cadastro no site do programa para receber os valores na conta bancária. Também pode consultar na mesma página se foi um dos sorteados do mês, não tendo necessidade de guardar os cupons fiscais das compras realizadas.

Para participar, basta pedir a inclusão do CPF nas notas de compras.

Com isso, oito dezenas que permitem concorrer ao sorteio mensal são emitidas automaticamente.

Vale lembrar que o último sorteio de 2024 teve campo-grandense e paranaibense entre os vencedores.

Cada um deles embolsou R$ 50 mil. Além disso, outros 395 sul-mato-grossenses receberão o prêmio total de R$ 200 mil, dividido em parcelas de R$ 506,33 cada, por terem acertado cinco das seis dezenas.