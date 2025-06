Nota MS Premiada vai distribuir R$ 300 mil em sorteio no dia 28

Edemir Rodrigues

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), realiza no dia 28, o sorteio de R$ 300 mil em prêmios do programa Nota MS Premiada. Concorrem automaticamente todos os consumidores que informaram o CPF nas notas fiscais emitidas no mês de maio.

Do total em prêmios, R$ 100 mil serão destinados aos participantes que acertarem as seis dezenas sorteadas, enquanto R$ 200 mil serão divididos entre aqueles que fizerem a quina. As dezenas são as mesmas do último concurso mensal da Mega-Sena.