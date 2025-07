Nota MS Premiada vai sortear R$ 300 mil na próxima semana

Edemir Rodrigues

Consumidores que colocaram o CPF na nota fiscal durante o mês de junho concorrem a R$ 300 mil no próximo sorteio da Nota MS Premiada, marcado para quinta-feira (31).

Do valor total, R$ 100 mil serão divididos entre quem acertar as seis dezenas e outros R$ 200 mil entre os que fizerem a quina. As dezenas sorteadas são as mesmas da Mega-Sena.