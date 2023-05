Nova Alvorada: R$ 7,3 milhões garantem melhorias na Educação e Feira do Produtor

Diesel em agenda na cidade / Foto: Saul Schramm/Governo do Estado

Em visita ao município de Nova Alvorada do Sul nesta sexta-feira (12), o governador Eduardo Riedel, acompanhado dos secretário Hélio Daher (Educação), Helio Peluffo (Infraestrutura) e Eduardo Rocha (Casa Civil), entregou a reforma de uma escola, autorizou a reforma de outra e visitou demais obras que contam com recursos estaduais na cidade.

A entrega de reforma aconteceu na Escola Municipal Professora Léia de Souza Lima (antiga escola agrícola Joaquim Domingos). Um convênio com a Secretaria Estadual de Educação (SED) garantiu recursos na ordem R$ 1,54 milhão para obras de acessibilidade e melhorias para a escola municipal.

Na presença de alunos, autoridades municipais e estaduais e líderes escolares, o governador reafirmou o compromisso com o municipalismo. "O Mato Grosso do Sul já tem 60% das escolas estaduais em tempo integral. É uma transformação de pessoas, vidas, formando cidadãos", completou.

Com a reforma na escola, serão atendidos 251 alunos matriculados nas séries finais do Ensino Fundamental (7º ao 9º ano), oriundos de assentamentos, fazendas da região e da área urbana. A escola possui agora oito salas de aula e demais dependências.

O prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari, agradeceu a atenção do Estado. "Um governo atento e com visão de futuro".

Na oportunidade, o governador autorizou também o início da reforma da Escola Estadual Antônio Coelho. O convênio com a SED prevê a aplicação de R$ 3,1 milhões para custeio das obras, provenientes do Programa de Fomento à Implantação de Escola de Tempo Integral. A unidade de ensino atende mais de 600 alunos do Ensino Fundamental e do Médio.

Feira do Produtor

A "Feira do Produtor Antenor Ferreira Maciel", de Nova Alvorada do Sul, também recebeu investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul, com a construção do novo Centro de Comercialização da Agricultura Familiar, que ficou pronto no último dia 1º.

O governador Riedel foi conferir o novo espaço, que possui 720 m² de área com 12 boxes para a comercialização de produtos da agricultura familiar, um local para venda de artesanato, uma sala administrativa, banheiros, depósito, cantina e área para manifestações artísticas.

As melhorias contam com investimentos de R$ 2,6 milhões, e foram possíveis por meio do Prodesenvolve (Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico), administrado pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).