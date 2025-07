Nova lei facilita empréstimo para CLT e motoristas de aplicativo

Rovena Rosa

O consignado CLT foi inicialmente lançado em março por medida provisória e, desde então, já movimentou cerca de R$ 21 bilhões em crédito, com mais de 4 milhões de contratos firmados. A média do valor liberado por trabalhador é de R$ 6.781,69, com prazo médio de 19 meses para pagamento.

Foi sancionada a lei que cria o Crédito do Trabalhador, uma nova modalidade de empréstimo consignado voltada a empregados com carteira assinada (CLT) e, também, a motoristas e entregadores de aplicativo. A norma foi publicada na edição desta sexta-feira (25) do Diário Oficial da União.

Dados do Ministério do Trabalho e Emprego indicam que cerca de 60% dos contratos foram assinados por pessoas que ganham até quatro salários mínimos, faixa com menos acesso a crédito com juros mais baixos. A nova linha de empréstimo apresenta taxa média de juros de 3,56% ao mês, mais baixa do que a de empréstimos pessoais não consignados, que podem ultrapassar 8% mensais.

Como funciona

O trabalhador pode contratar o empréstimo diretamente pelo site ou aplicativo do banco ou ainda por meio da Carteira de Trabalho Digital, após autorizar o compartilhamento dos dados do eSocial. As propostas de crédito são apresentadas em até 24 horas, e a contratação ocorre de forma digital.

As parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento, com limite de até 35% do salário bruto, incluindo comissões, gratificações e outros adicionais.

Caso o trabalhador perca o emprego, parte do valor devido pode ser abatida das verbas rescisórias, respeitando os limites legais. Se o desconto não for suficiente, o pagamento é pausado até a pessoa ser recontratada sob regime CLT. Nesse caso, os valores em aberto são corrigidos. O contrato também pode ser renegociado diretamente com o banco.

Aplicativos e segurança de dados

No caso dos motoristas de transporte por aplicativo, o acesso ao crédito depende de convênios entre as plataformas e as instituições financeiras. O rendimento no aplicativo servirá como garantia da operação.

A nova lei também estabelece medidas para reforçar a segurança nas contratações, como o uso de biometria e verificação digital. A legislação vetou dispositivos que permitiriam o compartilhamento de dados pessoais entre instituições, a fim de respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A norma prevê ainda a portabilidade de crédito consignado entre bancos, desde que o novo contrato ofereça juros mais baixos do que o original.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!