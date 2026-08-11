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Economia

Nova linha do Desenrola permite trocar dívidas por crédito mais barato

Desenrola Adimplentes começa a operar nesta terça-feira; nova modalidade é destinada a trabalhadores informais que mantêm os pagamentos em dia

Redação O Pantaneiro

Publicado em 11/08/2026 às 09:43

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Linha de crédito permite substituir empréstimos com juros mais elevados por uma alternativa com taxas de até 1,99% ao mês / José Cruz/Agência Brasil

Começa a funcionar nesta terça-feira (11) o Desenrola Adimplentes, nova modalidade do programa federal destinada a trabalhadores informais que mantêm os pagamentos em dia. A linha de crédito permite substituir empréstimos com juros mais elevados por uma alternativa com taxas de até 1,99% ao mês, com valores de até R$ 15 mil.

A nova modalidade passou a operar após alterações nas regras que buscam ampliar a participação das instituições financeiras. A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas adotadas pelo governo federal para facilitar o acesso ao crédito.

Além dos trabalhadores informais, o pacote contempla uma linha específica para estudantes e ex-estudantes adimplentes do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e outras medidas destinadas a trabalhadores com carteira assinada.

De acordo com informações da Agência Brasil, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a nova etapa amplia a proposta original do Desenrola, que começou em 2023 com foco na renegociação de dívidas de consumidores inadimplentes.

Segundo o governo federal, o programa já alcançou cerca de 7,5 milhões de famílias desde seu lançamento. Com a nova fase, a iniciativa passa a contemplar também consumidores que conseguem manter seus compromissos financeiros em dia, oferecendo condições mais favoráveis de crédito.

Golpes

Com a ampliação dos programas de renegociação e acesso ao crédito, o Ministério da Fazenda também emitiu um alerta sobre tentativas de golpe envolvendo falsas ofertas do Desenrola.

Criminosos têm utilizado anúncios, mensagens e links enviados pela internet para atrair pessoas interessadas nas condições oferecidas pelo programa. Segundo o ministério, os procedimentos devem ser realizados diretamente pelas instituições financeiras, sem necessidade de intermediários ou acesso a links enviados por SMS e aplicativos de mensagens.

Um levantamento do NetLab/UFRJ (Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro) identificou 544 anúncios fraudulentos nas plataformas da Meta entre abril e junho. Do total, 38% utilizavam recursos de inteligência artificial e 72% exploravam indevidamente a imagem do governo ou de marcas conhecidas para dar aparência de legitimidade às fraudes.

A orientação é que os interessados consultem apenas os canais oficiais do Ministério da Fazenda para obter informações sobre o programa e verificar as condições disponíveis.

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