Nove ganhadores dividem o prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada MS

Nove sortudos foram contemplados com o prêmio principal do último sorteio do Programa Nota Premiada e irão dividir R$ 100 mil reais, recebendo R$ 11 mil cada um.

O sorteio foi divulgado na última quarta-feira (1°) pela Sefaz (Secretaria de Estado e Fazenda). Os números sorteados foram: 06 – 23 – 35 – 36 – 37 – 59.

Na quina, 314 ganhadores dividem o prêmio de R$ 200 mil, cada um irá receber R$ 636,94. O sorteio é referente as notas emitidas no mês de setembro.

Para conferir se você foi contemplado, basta acessar o site do prêmio e clicar no botão 'confira'. O site solicitará o CPF do usuário e verificará se a pessoa foi premiada no sorteio.