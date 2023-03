Novo Bolsa Família cancela 19,2 mil concessões em MS

Divulgação

Publicação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome aponta que 19.207 famílias de Mato Grosso do Sul foram excluídas das novas regras do Programa Bolsa Família.

Conforme o ministério, essas famílias foram registradas por estarem “acima do critério de renda admitido pelo programa”.

Por outro lado, segundo a pasta do governo federal, 8.885 famílias foram aprovadas. São 5.106 crianças de 0 a 6 anos.

O programa foi relançado nesta semana e iniciará os pagamentos no próximo dia 20. O Bolsa Família deve pagar R$ 669,93 em média, com adicional de R$ 150 por criança.

O governo federal pretende ainda começar a pagar a partir de junho os adicionais de R$ 50 para gestantes e por crianças de 7 anos a jovens de 18 anos.

A folha de pagamento deve totalizar aproximadamente R$ 14 bilhões. Para junho, com o início dos pagamentos dos demais adicionais, a projeção é de que o benefício chegue a aproximadamente R$ 714.