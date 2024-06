Novo Caged: País criou mais de 1 milhão de empregos formais no ano

Nos últimos 12 meses saldo positivo foi de 1.674.775 vagas com carteiro / Divulgação

O mercado de trabalho formal no país gerou no mês de maio um saldo de 131.811 postos de trabalho com carteira assinada. O saldo foi positivo nos 5 grupamentos de atividades econômicas e em 26 estados. No acumulado do ano (jan-maio) foram gerados 1.088.955 postos de trabalho formais e nos últimos 12 meses o total de vagas geradas chegou a 1.674.775. Com isso, o estoque total recuperado para o Caged no mês alcançou 46.606.230 postos de trabalho formais.

Os dados do Novo Caged do mês de maio foram divulgados na tarde desta quarta-feira (27) pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que salientou a geração de 2.549.064 vagas de trabalho com carteira assinada nos 17 meses de governo.

Das 27 unidades da federação houve crescimento em 26 – a exceção foi o Rio Grande do Sul, atingido pela catástrofe climática nas últimas semanas. O impacto das enchentes resultou em perda de 22.180 postos de trabalho no saldo de maio no estado. De acordo com o ministro Luiz Marinho, a expectativa é de que os meses de junho e julho ainda apresentem resultados negativos. Desse modo, as enchentes afetaram tanto o saldo médio nacional e da Região Sul.

“Nós vamos monitorar o Rio Grande do Sul. O tempo todo a nossa preocupação é com a retomada e recuperação do estado. Acredito que na hora que começar os canteiros de obras, para construção civil de retomada e reconstrução, seja habitação, seja de equipamentos públicos, a tendência é a economia voltar a girar no estado e voltarmos a ter números positivos, a partir talvez de agosto, na divulgação de setembro”, destacou Marinho ao reforçar que a crise climática no estado influenciou o resultado geral da Região Sul e nacional em maio. “Se o Sul tivesse mantido, (o saldo) estaria praticamente empatado com maio do ano passado.”

• Sudeste (+84.689 postos, +0,36%);

• Nordeste (+31.742 postos, +0,41%);

• Norte (+9.912 postos, +0,43%)

• Centro-Oeste (+9.277 postos, +0,22%).

• Sul (-9.824 postos, -0,11%, sendo -22.180 o resultado apenas no RS).

A maior geração ocorreu em São Paulo, com saldo de 42.355 postos (+0,3%), destaque para serviços (18.781) e agropecuária (14.476). Em seguida, vem Minas Gerais, que teve saldo positivo de 19.340 postos (+0,4%) e o Rio de Janeiro, com geração de 15.627 postos (+0,4%). (Confira sumário completo do Novo Caged.)

Por setores



Acumulado do ano

No acumulado de janeiro a maio, o emprego ficou positivo em todos os 5 grandes grupamentos de atividades econômicas. O maior crescimento foi registrado no setor de Serviços, com saldo de 623.920 postos formais, totalizando 57,3% dos empregos gerados no ano, com destaque para atividades de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, que geraram 244.444 postos e para as atividades de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com geração de 230.689 postos formais.

O setor da Indústria apresentou saldo de 209.575 postos de trabalho no ano, com destaque para a fabricação de produtos alimentícios (19.388) e fabricação de veículos automotores (19.267). A Construção Civil também foi outro gerador de empregos, com saldo de 159.203 postos. A geração de vagas também foi positiva no Comércio (50.374) e na Agropecuária (45.888).

Salário

O valor médio real de admissão em maio foi de R$2.132,64, mantendo estabilidade com o valor de abril, que foi de R$ 2.135,94. Em comparação ao mesmo mês do ano anterior, o que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o ganho real foi de 3,0% (acima da inflação).

Em maio, o setor com maior geração de postos de trabalho foi o de Serviços, com saldo de 69.309 vagas, seguido pela Agropecuária, Construção, Indústria e Comércio.• Serviços (+69.309 postos)• Agropecuária (+19.836 postos)• Indústria (+18.145 postos) – principalmente na Indústria de Transformação (+14.277 postos)• Construção (+18.149 postos)• Comércio (+6.375 postos).

