Na Capital, 33 apostas da Mega-Sena faturam quadra de R$ 887

Mega-sena acumulou / Marcelo Brandt/G1

Loterias Caixa divulgou o rateio do concurso 2584 da Mega-Sena, em que 70 apostadores de Mato Grosso do Sul, sendo 33 de Campo Grande, marcaram a quadra e irão levar para casa o valor de R$ 887,31. O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira,19, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Nenhum sul-mato-grossense acertou a quina, estimada no valor de R$ 60.857,25. As dezenas sorteadas pela loteria federal foram: 01 - 05 - 12 - 36 - 53 - 55.

As informações sobre a quantidade de ganhadores e valores do sorteio estão disponíveis no portal da loteria. Clique aqui e acesse.

O prêmio - Acumulado em R$ 42 milhões, o próximo sorteio da Mega será realizado no próximo sábado,22. De acordo com a loteria, com a aposta mínima, a chance de acertar todas as dezenas sorteadas e faturar o prêmio maior é de 1 em 50.063.860. Jogando uma dezena a mais (R$ 31,50), a probabilidade aumenta, passa a ser de uma em 7.151.980.

Para quem estiver disposto a pagar mais de R$ 22,5 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 10.003 de cravar tudo e ficar milionário.

Como apostar - As apostas podem ser feitas até às 18h, do horário local em qualquer lotérica ou pela página da Caixa na internet. É necessário fazer cadastro, ser maior de idade e preencher dados bancários para efetuar o pagamento.