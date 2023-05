Obras em Costa Rica ganham destaque por impulsionar desenvolvimento local

Aeroporto recebe R$ 1,8 milhões de investimentos / Foto: Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul esteve presente na quinta-feira (11) e segue nesta sexta (12) em Costa Rica, uma das mais promissoras cidades do interior do Estado e que recebe, até o dia 14 de maio, a segunda edição do ExpoRica, evento que conta com shows nacionais e exposição agropecuária no Parque Laerte Paes Coelho.

Secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina participou da abertura da ExpoRica - realizada pelo Clube de Laço Três Divisas - na noite de quinta e nessa sexta visitou obras na cidade que contam com recursos estaduais. Ele foi aos locais acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Gerson Claro.

"Foram destacados aqui a parceria importante que o Governo de Mato Grosso do Sul tem tido com o município e também visitamos as obras em andamento. Uma dos principais é a pavimentação e drenagem do Parque Industrial", diz o secretário, que foi à cidade da região nordeste do Estado representando o governardo Eduardo Riedel.

Caravina revela que foram investidos ali quase R$ 5 milhões de recursos do Estado, obra essa estruturante e que deve impulsionar o desenvolvimento local. Outro investimento é feito no aeroporto de Costa Rica, que está recebendo cercamento de 4,5 km, trazendo mais segurança a todos. O valor da obra é R$ 1,8 milhões.

"Também investimos na obra da pavimentação da rodovia que leva Costa Rica até Paraíso das Águas", completa o secretário. Tal obra é realizada na MS-316, e recebe R$ 72,1 milhões do Estado, beneficiando não apenas o deslocamento dos moradores da região, mas também melhorando o escoamento da produção agropecuária.

No atual momento, 33% da obra já está executada - o trabalho envolve serviços de terraplanagem e aplicação de sub-base, base e capa asfáltica em TSD. A obra tem previsão de ser concluída até o mês de fevereiro do próximo ano.

"Costa Rica está fazendo 43 anos e queremos agradecer ao Governo do Estado pelos presentes que recebemos. Muitos investimentos já estão em andamento e outros já estão programados para acontecer. Reafirmamos aqui compromissos de investimentos futuros", destacou o prefeito de Costa Rica, Cleverson Alves dos Santos.

Parque Industrial

A obra do Parque Industrial Pedro Mariani Neto, localizado em Costa Rica, está passando por uma obra de infraestrutura de drenagem e pavimentação. A primeira etapa da obra, que consistiu na execução da drenagem e pavimentação asfáltica, foi realizada pelo município com um investimento superior a R$ 2 milhões.

Na segunda etapa, o Estado disponibilizou um recurso no valor de R$ 3,7 milhões para a conclusão do pavimento asfáltico, pontos de captação de águas pluviais e acesso ao Parque Industrial. A expectativa é que o loteamento gere empregos e oportunidades de negócios na região, com a doação de cerca de 148 lotes para interessados.