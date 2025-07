ONS defende volta do horário de verão para suprir demanda de energia

Marcelo Camargo

O sistema elétrico brasileiro pode enfrentar dificuldades para atender a demanda de energia nos horários de pico, especialmente no fim do dia, nos próximos cinco anos. O alerta foi feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), no Plano da Operação Energética (PEN 2025), divulgado nesta terça-feira (8).

De acordo com o ONS, sem a realização de leilões para contratação de potência elétrica, será necessário o uso mais intenso de usinas termelétricas para suprir a demanda nos momentos críticos. Entre as alternativas em avaliação está o possível retorno do horário de verão, extinto em 2019, como forma de reduzir o consumo no fim do dia.