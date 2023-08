PAC: Aquidauana deve entregar 66 unidades habitacionais e retomar obras da SES

Moradia do Programa Minha Casa Minha Vida / Foto: Governo Federal

O Governo Federal anunciou o repasse de R$ 44,7 milhões para Mato Grosso do Sul como parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Com o recurso, Aquidauana irá iniciar e retomar obras de 66 unidades habitacionais e ampliação do prédio da SES (Secretaria Estadual de Saúde).

A cidade receberá subsídios para o eixo de "Cidades Sustentáveis e Resilientes", inclusas no subeixo de esgotamento sanitário e do programa Minha Casa Minha Vida.

Das unidades habitacionais, serão retomadas obras nas faixas 1 e 3. A primeira faixa do programa engloba as famílias com renda de até R$ 2.640,00; na faixa 2 são destinadas para famílias que têm renda de até R$ 4.400,00. Também possuem direito ao subsídio que, assim como na faixa 1, pode chegar a R$ 55 mil; e na faixa 3 as famílias que recebem até R$ 8 mil mensais. Para essa faixa de renda, não é possível obter subsídio.

Por enquanto, a Casa Civil não liberou os valores de repasses para casa cidade. O Governo do Estado informou que conjunto de obras do programa, algumas das mais importantes para o Mato Grosso do Sul são a construção do contorno de Três Lagoas, a adequação da BR-267 - Alto Caracol - em Porto Murtinho, o aeroporto de Dourados e moradias.

A partir de setembro, no âmbito do Novo PAC, o Governo Federal lançará editais que somam R$ 136 bilhões para a seleção de outros projetos prioritários de estados e municípios nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, cultura e esporte, abrangendo ações de urbanização de favelas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana, entre outros.