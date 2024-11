Pagamento do 13º salário poderá colocar R$ 321,4 bilhões na economia do país

Movimentação de dinheiro / Agência Brasil

Até o final de 2024, o pagamento do 13º salário promete contribuir significativamente para a economia brasileira, com um impacto estimado de R$ 321,4 bilhões, representando 3% do Produto Interno Bruto (PIB).

A projeção, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), beneficiará aproximadamente 92,2 milhões de brasileiros, com um rendimento médio adicional de R$ 3.096,78 por pessoa.

O cálculo considera dados do Ministério do Trabalho e Emprego, do IBGE e da Previdência Social, entre outras fontes, abrangendo trabalhadores formais, empregados domésticos registrados, aposentados e pensionistas dos regimes próprios e do INSS. Entre os beneficiários, 61,7% são trabalhadores do mercado formal, que concedem um total de R$ 214 bilhões, enquanto os aposentados e pensionistas somam 38,3% dos beneficiários, com R$ 107 bilhões destinados a este

Distribuição regional e setorial

A maior parte dos recursos necessários no Sudeste, com 50,1% do total, seguidos pelas regiões Sul (16,7%) e Nordeste (15,9%). Os setores de serviços e administração pública confiam 64,6% do total destinado aos trabalhadores formais, enquanto a indústria cai com 17% e o comércio,

No Mato Grosso do Sul, por exemplo, o pagamento do 13º movimentará cerca de R$ 4,25 bilhões, sendo 70,6% destinado a trabalhadores formais e 29,4% a aposentados e pensionistas. O número de beneficiários no estado cresceu 7,5% em comparação ao ano anterior, com um aumento de 84,5 mil pessoas.

Impacto na economia

Apesar de parte do valor já ter sido antecipada em alguns casos, o DIEESE estima que uma parcela maior será paga nos últimos meses do ano, reforçando o consumo e a atividade econômica em todo o país. O pagamento do 13º representa não apenas um rompimento financeiro para milhões de brasileiros, mas também uma oportunidade de dinamizar setores importantes da economia, desde o comércio a

A distribuição equitativa entre regiões e setores demonstra a importância deste rendimento adicional na redução de desigualdades e no fortalecimento.



*Com informações do Dieese