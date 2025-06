Pagamentos do Bolsa Família de junho começam nesta segunda-feira em MS

Bolsa Família / Divulgação

Os pagamentos de junho do programa Bolsa Família começam nesta segunda-feira, 23 de junho, para os beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) final 5. Em Mato Grosso do Sul, mais de 201 mil famílias estão incluídas no programa, segundo dados oficiais.

O valor mínimo da parcela segue sendo de R$ 600, com acréscimos para famílias que atendem a critérios específicos. Entre os adicionais estão: R$ 150 por criança de até 6 anos; R$ 50 para gestantes; R$ 50 por criança ou adolescente entre 7 e 17 anos; e R$ 50 para bebês com até seis meses.

Confira o calendário de pagamentos para este mês:

23 de junho – NIS final 5

24 de junho – NIS final 6

25 de junho – NIS final 7

26 de junho – NIS final 8

27 de junho – NIS final 9

30 de junho – NIS final 0

Quem tem direito ao benefício?

O programa atende famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, com renda mensal per capita de até R$ 210. Aquelas com renda de até R$ 105 por pessoa são classificadas como extremamente pobres.

Para receber o benefício, é necessário estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e manter os dados atualizados há, no mínimo, dois anos. Famílias que ainda não estão cadastradas, mas se enquadram nas regras, devem procurar o setor responsável pelo CadÚnico em sua cidade.

Os beneficiários podem consultar informações detalhadas sobre o valor recebido e as datas de pagamento por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS.

