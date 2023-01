Pantanal recebe 2,8 mil ligações de energia elétrica de forma sustentável

Placa solar em casa no Pantanal / (Foto: Divulgação)

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou nesta quinta-feira (19) o balanço do projeto Ilumina Pantanal, que leva energia elétrica para a maior planície alagada do mundo. Cerca de 2.826 ligações para moradores foram feitas.

A disponibilização do meio sustentável é desenvolvida por parceria entre o Governo do Estado, Energisa e Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). A informação foi repassada pelo presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes, ao governador Eduardo Riedel, na Sala de Reuniões do gabinete da governadoria.

“Energia é um insumo básico. Ao levarmos energia para o Pantanal, damos dignidade ao pantaneiro. E temos o Conta de Energia Social: Conta de Luz Zero, que é uma transferência de renda direta. Se conseguirmos mapear onde existe maior necessidade de investimento, vamos perceber que o efeito multiplicador disso na economia será muito maior, com geração de emprego e renda”, disse o governador.

O Ilumina Pantanal foi o grande vencedor do Solar & Storage Live 2021, na categoria Projeto Internacional Solar, promovido pela Associação Internacional de Produtores de Energia Solar.

Outro ponto destacado foram os investimentos em energia solar da (re)energisa, uma marca de soluções energéticas do Grupo Energisa voltada para pequenas e médias empresas. Esses investimentos vão ao encontro do programa Carbono Neutro.

“São 21 plantas, mais de R$ 250 milhões de investimento. Inclusive, nós já temos uma sinalização de inauguração nos próximos dias de, no mínimo, quatro dessas usinas. Hoje nós já temos mais de 90% da nossa energia produzida no Estado de energia renovável e essa é uma proposta dentro do Estado Carbono Neutro de energia renovável”¸ declarou secretário Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Ainda conforme Verruck, a Energisa coloca os investimentos, gera energia nova no Estado, todos esses processos são certificados, inclusive com emissão de crédito de carbono. “É mais uma contribuição ao desenvolvimento e à sustentabilidade do Estado”.

Também participaram da reunião o vice-governador Barbosinha, o secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, além de representantes da Energisa.