PÃ¡scoa deve movimentar R$ 396 milhÃµes na economia de MS este ano

Carlos Alberto Silva

O comércio de Mato Grosso do Sul deve registrar uma movimentação econômica de R$ 396 milhões na Páscoa deste ano, segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS) e pelo Sebrae/MS.

O valor representa um crescimento de 7% em relação ao ano anterior, impulsionado tanto pela intenção de compra de presentes quanto pelas comemorações da data.

De acordo com o levantamento, 70% dos consumidores pretendem comprar ovos de chocolate ou produtos similares, enquanto 63% afirmam que irão celebrar a Páscoa. O gasto médio com presentes foi estimado em R$ 188,89, e o das comemorações em R$ 214,37.

A economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira, destaca que, apesar da alta na movimentação total, os consumidores estão mais criteriosos com os gastos. “Observamos um comportamento mais cauteloso, em que o consumidor busca alternativas para economizar, seja comprando ovos caseiros, pesquisando preços ou aproveitando condições de pagamento facilitadas”, explica. De acordo com o analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, a pesquisa de intenção de compras para a Páscoa evidencia o potencial de vendas para os empreendedores. Com mais da metade dos consumidores planejando celebrar a ocasião e adquirir produtos para presentear, ele destaca a necessidade de os empresários se prepararem para o período. “Esses dados reforçam a importância da data para o comércio local e mostram que a tradição continua sendo um fator determinante no comportamento dos consumidores. Para os empreendedores, este é um excelente momento para investir em produtos de qualidade, oferecer condições de pagamento atrativas e apostar em estratégias que destaquem seus diferenciais frente à concorrência”, pontuou Maciel.

Para o presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, os dados reforçam a importância da Páscoa para o setor varejista do Estado. “O crescimento na intenção de consumo demonstra a relevância da data para o comércio local. É um momento estratégico para empresários investirem em promoções e variedade de produtos, atendendo às necessidades do consumidor”, afirma.

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 15 de março de 2025, ouvindo 1.982 consumidores em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito, Corumbá/Ladário e Três Lagoas.