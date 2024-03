Páscoa: Inmetro faz operação em todo o Brasil e alerta para cuidados nas compras

Ovos da Páscoa / Divulgação

Com a chegada da Páscoa, a procura por produtos como pescados e chocolates tende a aumentar significativamente. É justamente nessa hora que os consumidores devem redobrar a atenção em suas escolhas, especialmente quando os itens são destinados ao público infantil.

Pensando nisso, o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) realizou a Operação Páscoa em todo o Brasil, por meio dos 24 Órgãos Delegados e duas Superintendências, uma no estado de Goiás e a outra no Rio Grande do Sul.

A Operação ocorreu durante todo o mês de março, com objetivo de verificar se os produtos típicos desse período sazonal apresentam a certificação e estão em conformidade com o selo do Inmetro. Ao todo foram fiscalizados, mais de 9 milhões de produtos, como ovos de páscoa, chocolate, pescados, bacalhau, azeite, dentre outros itens, sendo 5% encontrados com irregularidades, segundo o padrão de verificação do Instituto.

Os produtos pré-medidos, aqueles embalados na ausência do consumidor também merecem uma atenção na hora da compra, pois eles já chegam às prateleiras com os pesos descritos nas embalagens. O Inmetro está presente nos estabelecimentos, realizando a pesagem desses itens, para garantir uma boa relação de consumo, e que o consumidor pague efetivamente pelo que irá consumir, garantindo uma concorrência justa para os comerciantes.

Ovos de Páscoa

Ao efetuar a compra, é necessário observar se os brindes oferecidos como brinquedos dentro dos ovos de chocolate possuem a certificação do Inmetro, e se são adequados para a faixa etária da criança que irá fazer uso. É preciso, ainda, evitar itens que apresentem peças pequenas e que possam colocar em risco a segurança das crianças.

Além disso, o consumidor deve observar se na embalagem do Ovo de Páscoa que contém o brinquedo, contém as seguintes informações: “ATENÇÃO: Contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade”. Essa informação é obrigatória nesses casos.

O presidente do Inmetro, Márcio André Oliveira Brito, ressalta a importância dos cuidados na hora da compra.

“ É importante que os pais e consumidores em geral, verifiquem não apenas o peso dos ovos de páscoa, mas também os brindes contidos nos produtos. No caso dos brinquedos eles precisam ter o selo do Inmetro, que garante a qualidade e segurança dos produtos, uma vez que eles passaram por todos os testes de qualidade”, alertou.

Brito ressalta ainda, que caso o consumidor perceba que o ovo de páscoa está muito leve, procure uma balança verificada pelo Inmetro, no próprio estabelecimento e faça uma simples pesagem. A indicação do peso deve ser superior ao declarado na embalagem do produto. E se for encontrada alguma irregularidade, denuncie à ouvidoria do Inmetro ou até do Instituto de Pesos e Medidas do seu Estado, explicou Márcio Brito.

Peixes congelados e produtos pré-medidos

No domingo de Páscoa, é comum encontrar produtos como o bacalhau, pescados congelados pré-embalados e outros itens pré-medidos com alta saída nos supermercados e feiras. Para garantir transparência ao consumidor, é necessário que a embalagem desses itens indique de maneira clara o peso líquido, excluindo o peso da embalagem e qualquer camada de glaciamento, que é uma fina camada de gelo em toda superfície do pescado.

Previna acidentes com embalagens e acessórios

É importante estar atento às embalagens dos ovos de Páscoa, pois podem representar riscos. Tiras, barbantes, grampos, cordões ou arames frequentemente utilizados nesse tipo de produto, podem resultar em acidentes envolvendo crianças pequenas, como sufocamento e engasgamento. Qualquer incidente, independentemente de sua gravidade, pode ser comunicado ao Inmetro por meio do Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac) .

Encontrou alguma irregularidade?

Ao identificar que um produto que não está em conformidade com as normas de segurança ou qualidade, ou se suspeitar de fraudes ou falsificações, denuncie ao Inmetro por meio do canal da Ouvidoria ou pelo telefone gratuito 0800 285 1818.

Seguindo essas orientações e permanecendo atento às orientações do Inmetro, será possível desfrutar da Páscoa com tranquilidade, garantindo escolhas seguras.