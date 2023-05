Pavimentação da Rua Romeu Pires avança com instalação de lajotas

Rua ganhando forma / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana divulgou nesta quarta-feira, 10, o avanço da construção da pavimentação da Rua Romeu Pires, na Vila Dona Nenê. O serviço com instalação de lajotas conta com equipe reforçada para término breve.

Em nota, a Secretaria de Administração e da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas informou que a mão de obra é própria da prefeitura, pela equipe do Artefatos, da Secretaria Municipal de Administração.

Ao total, serão lajotas 125 metros nesta via e serão empregadas mais de 6 mil lajotas sextavadas. O lajotamento é feito com 100% de recursos próprios da prefeitura municipal.

Conforme informou o prefeito Odilon Ribeiro, o planejamento é ampliar a pavimentação com lajotas para diversas ruas, onde não é necessário drenagem e que, inclusive, são vias mais estreitas e de pouca extensão.

As lajotas são produzidas através de parceria da Prefeitura com a Agepen, com subsídio municipal da produção, dentro do Estabelecimento Penal da cidade, que após prontas, são empregadas nas obras pela cidade. Em contrapartida, os detentos que trabalham na produção, ganham remissão de pena.