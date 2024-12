Peru e Turquia abrem novos mercados para o Brasil

Apenas em 2024, foram 224 aberturas de mercado / Divulgação

O governo brasileiro recebeu, com satisfação, a notícia das recentes aprovações sanitárias para a abertura de mercados agrícolas no Peru e na Turquia.

As autoridades sanitárias peruanas autorizaram o Brasil a exportar proteína hidrolisada de aves, um insumo empregado na produção de ração animal, com alto valor nutricional. Em 2024, o Brasil abriu dez novos mercados agrícolas no Peru, incluindo erva-mate, farelo de mandioca, feno, fibra de coco e maçãs. Essas aberturas ajudarão a fortalecer e a diversificar o fluxo comercial entre os dois países. Entre janeiro e novembro de 2024, o Brasil exportou US$ 683 milhões em produtos agrícolas para o mercado peruano.

Na Turquia, as autoridades sanitárias locais autorizaram o Brasil a exportar mucopolissacarídeo, um composto de origem animal com diversos usos na indústria farmacêutica. Em 2023, o Brasil exportou US$ 2,4 bilhões em produtos agrícolas para o mercado turco, com destaque para o complexo da soja, produtos têxteis e café. Até novembro de 2024, as exportações agrícolas brasileiras para a Turquia já ultrapassaram US$ 2,9 bilhões.

Com esses anúncios, o Brasil alcança 224 aberturas de mercado em 2024, totalizando 302 novas oportunidades de negócio desde o início de 2023.

Tais resultados são fruto do trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

*Com informações da Agência Gov Br.