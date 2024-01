Pesquisa aponta crescimento na área industrial em MS

Suzano em Ribas do Rio Pardo / Divulgação/ Acrissul

Mato Grosso do Sul cresceu 2,2% na área industrial, aponta a Pesquisa Industrial Mensal (PIM). Os dados são referentes entre os meses de outubro e novembro do ano passado. Os dados foram divulgados no início deste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



No comparativo com outros anos, os números representam que o resultado mensal ficou acima de seu patamar pré-pandemia.

Com a variação de 0,5% na produção industrial nacional na passagem de outubro para novembro, nove dos 15 locais investigados pela pesquisa neste indicador registraram taxas positivas. O maior avanço individual veio do Paraná (5,4%), enquanto São Paulo (1,9%) registrou a maior influência.



O Estado também apontou avanços acima da média nacional que foi de 1,3%. Na comparação com novembro de 2022, o setor industrial apresentou resultados positivos em 12 dos 18 locais pesquisados.



Nesse mês, assinalaram avanços de dois dígitos e os mais acentuados os estados do Paraná (21,2%), Espírito Santo (18,5%), Goiás (16,6%), Pará (12,8%), Rio de Janeiro (10,5%) e Mato Grosso (10,0%). Segundo a pesquisa, o saldo positivo foi impulsionado pelos setores de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis.



Além das indústrias extrativas de minérios de ferro pelotizados ou sinterizados e óleos brutos de petróleo e celulose, papel e produtos de papel, em segundo lugar.



“No mês de novembro, é possível fazer uma relação com o avanço de 0,5% em relação à queda da taxa de juros, um efeito de uma política monetária mais expansionista. A queda da taxa de juros causa impacto direto na renda disponível das famílias, de maneira que o crédito está menos encarecido. Não podemos esquecer que os juros ainda estão em patamares elevados, mas conseguimos ver uma melhora na renda disponível das famílias, o que aumenta o consumo e impacta diretamente na cadeia produtiva industrial”, destaca o analista da pesquisa, Bernardo Almeida.