Pesquisa aponta variação de 21,75% no litro da gasolina em Campo Grande

Foram considerados valor a partir de 27 de janeiro / Divulgação

Em ação realizada na última terça-feira (7) em 28 postos de combustíveis na região central de Campo Grande, a equipe do setor de pesquisas do Procon-MS verificou preços de oito tipos de combustíveis para venda ao consumidor no pagamento nas modalidades à vista – em dinheiro – e com utilização de cartões de débito e de crédito.

Os produtos que tiveram os preços pesquisados foram gasolina, etanol e diesel S500 e S10 nas modalidades comum e aditivado. Na rota da região central, a maior variação foi de 21,75% e está relacionada à gasolina aditivada, com pagamento no crédito. O maior valor registrado foi de R$ 6,27 no Posto Santa Rita de Cássia (avenida Calógeras 583) e o menor valor de R$ 5,15 no Posto Alloy (avenida Fernando Corrêa da Costa 630).

A menor variação foi de 7,81% do diesel S10 comum para o pagamento no dinheiro e débito, sendo o maior valor de R$ 6,35 no Posto WA (Rua Tonico Carvalho, 375) e o menor valor de R$ 5,89 no Auto Posto 2017 Ltda (avenida Calógeras, 2650), no Auto Posto Afonso Pena (avenida Afonso Pena, 2179) e Auto Posto Master (avenida Calógeras, 1673).

Comparativo

É oportuno destacar que as maiores variações levando-se em consideração os valores praticados no dia 27 de janeiro e os atuais, foram de 6,88% da gasolina comum e 6,80% da gasolina aditivada para pagamento nas modalidades dinheiro e débito. Quanto a menor variação foi de 1,08% do etanol comum no dinheiro e débito.

Destacamos que dos oito itens comparados, quatro (diesel S500 comum, diesel S500 aditivado, diesel S10 comum e diesel S10 aditivado), apresentaram decréscimo nos preços nas modalidades de pagamento em dinheiro, débito e crédito.

Confira aqui na íntegra.