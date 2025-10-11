Pesquisa do Procon de MS revela que videogames variam até 57% no e-commerce

Os produtos estão sujeitos à disponibilidade / Ilustrativa

Pesquisa do Procon Mato Grosso do Sul revela que, para o Dia das Crianças, o preço dos videogames pode variar até 57% em lojas de comércio eletrônico. Os dados coletados consideram o pagamento à vista, uma vez que o parcelamento pode ter taxas aplicadas.

Foram pesquisados, no dia 8 de outubro, os valores aplicados aos produtos PlayStation 5 Slim, Xbox Série S e Nintendo Switch, no site de seis empresas.

A maior variação foi registrada no Xbox, alcançando 57,91%. Os preços variaram de R$ 2.686,30 a R$ 4.241,99. Já o PlayStation apresentou uma diferença de 14,75%, sendo comercializado entre R$ 3.660 e R$ 4.199,99.

O Procon Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), orienta pais e responsáveis que optarem pela compra de videogames a se atentarem a questões como consumo de energia elétrica, garantia, política de troca da loja e, principalmente, a evitar links enviados por redes sociais e aplicativos de mensagens. Esses links podem indicar eventual fraude, levando a perdas financeiras e ao risco de seus dados pessoais serem utilizados em outros golpes.

Todos os itens pesquisados, estabelecimentos e valores podem ser consultados no site do Procon Mato Grosso do Sul e no link https://tinyurl.com/586ytt9e. Os produtos estão sujeitos à disponibilidade.

*Com informações da Comunicação Procon/MS

