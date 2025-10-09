Acessibilidade

09 de Outubro de 2025 • 20:17

Economia

Pesquisa do Procon-MS revela variação de até 100% no preço dos brinquedos

A lista contempla 75 itens, incluindo bonecos, jogos e massas de modelar

Redação

Publicado em 09/10/2025 às 17:35

A coleta de dados ocorreu em 1º de outubro em seis estabelecimentos comerciais / Divulgação

Pesquisa realizada pelo Procon Mato Grosso do Sul, em alusão ao Dia das Crianças, revela uma variação de até 100% no preço dos brinquedos em Campo Grande.

A lista contempla 75 itens, incluindo bonecos, jogos e massas de modelar. A coleta de dados ocorreu em 1º de outubro em seis estabelecimentos comerciais, tendo como parâmetros o estímulo ao aprendizado, a adequação à faixa etária e a exigência do selo do Inmetro, que atesta a segurança do produto.

O segmento de jogos apresentou a maior variação, atingindo 100% nos preços. Esse foi o caso do jogo Cilada, da marca Estrela, encontrado com valores entre R$ 24,99 e R$ 49,99.

Em um dos modelos de massas de modelar, da marca Play-Doh, houve diferença de até 50%. Já a Boneca Gi-Neto 14 Frases Rosita, da Novabrink, teve preços oscilando 25%, sendo comercializada de R$ 159,99 a R$ 199,99.

Para o Procon Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), para além dos preços, os pais e responsáveis precisam estar atentos à faixa etária da criança, à presença do selo do Inmetro que ateste a qualidade e segurança do produto, à política de troca da loja e devem exigir a emissão da nota fiscal no ato da compra.

Todos os itens pesquisados, estabelecimentos e valores podem ser consultados no site do Procon Mato Grosso do Sul ou no link: https://tinyurl.com/57kv3n5h. Os produtos estão sujeitos a disponibilidade.

*Com informações da Comunicação Procon/MS

