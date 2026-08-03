Petrobras anuncia nova descoberta de gás em águas profundas da Colômbia

Segundo a Petrobras, a nova descoberta reforça o potencial de produção de gás na costa colombiana / Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (03), a descoberta de um novo poço de gás natural em águas profundas da Colômbia. A reserva foi identificada no poço exploratório Sandia-1, localizado no bloco GUA-OFF-0, na Bacia de Guajira, região considerada de grande potencial para a produção de gás.

De acordo com informações da Agência Brasil, o poço está situado a 42 quilômetros da costa colombiana, em uma lâmina d'água de 1.251 metros, e próximo de outras áreas onde a companhia já havia identificado importantes reservatórios de gás. A perfuração começou em 12 de junho e foi concluída na última quarta-feira (29).

A exploração é realizada em parceria com a estatal colombiana Ecopetrol. Embora detenha 44,44% de participação no consórcio, a Petrobras é a operadora do bloco, enquanto a empresa colombiana possui 55,56%.

Segundo a Petrobras, a nova descoberta reforça o potencial de produção de gás na costa colombiana e poderá contribuir para a segurança energética da região. O material encontrado ainda passará por análises laboratoriais para confirmar suas características e estimar o volume da reserva.

A companhia informou, ainda, que a atuação na Colômbia faz parte da estratégia de ampliar suas reservas de petróleo e gás por meio da exploração de novas fronteiras, em parceria com outras empresas, durante o processo de transição energética.

A Bacia de Guajira já havia ganhado destaque em dezembro de 2024, quando a Petrobras anunciou a descoberta do maior reservatório de gás natural da história da Colômbia. Além do Brasil e da Colômbia, a estatal também mantém operações em países como Bolívia, Argentina, Estados Unidos, Namíbia, São Tomé e Príncipe e África do Sul.