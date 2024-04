Petrobras assina contrato para operar modal ferroviário no Centro-Oeste

Cerimônia nesta manhã / Divulgação

A Petrobras assinou contrato com a Rumo S.A. para operação ferroviária. A parceria tem o objetivo de ampliar o atendimento de seus clientes também através do modal ferroviário no Centro-Oeste. A região representa o maior aumento do consumo de combustíveis no País, puxado principalmente pelo crescimento da produção agrícola e de biocombustíveis (etanol de cana, milho e biodiesel).

“Ações como essa consolidam a companhia como a melhor alternativa para os clientes, ofertando produtos e serviços de qualidade no local em que sejam demandados. O mercado brasileiro é essencial para monetizar ativos da companhia e, com isso, promover a transição energética justa, o Centro-Oeste tem participação relevante neste contexto”, disse o diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, Claudio Schlosser.

Em menos de um ano, a empresa dobrou o número de polos de venda na região e, agora, consolida a sua posição através desta contratação. A operação ferroviária terá como origem Paulínia/SP, local onde foi realizada parceria com a Ciapetro, armazenadora interligada à Refinaria de Paulínia (Replan) e a própria ferrovia, e o destino será Rondonópolis/MT, o principal hub ferroviário no Centro-Oeste, distante 1.200 km de Paulínia e que se tornou recentemente um polo de venda atendido pela Petrobras. Dessa forma, a companhia consolida a logística como diferencial competitivo na ampliação dos mercados já atendidos e na viabilização de novos mercados.

Redução de Pegada de Carbono

A operação com o modal ferroviário contribui para a redução de emissões de carbono e agrega maior confiabilidade ao suprimento do Centro-Oeste. A Petrobras também realiza estudos em parceria com diversos operadores para viabilizar o atendimento em novas fronteiras e sempre guiada em reduzir as emissões para uma transição energética justa.