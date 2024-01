Petrobras bate recorde de valor de mercado

Sede da Petrobras / Divulgação

A Petrobras bateu recorde nesta semana de valor de mercado, chegando a R$ 525,6 bilhões na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.

Cifra supera o recorde anterior, que era de R$ 525 bilhões, registrado em outubro de 2023.

Marco foi atingido na véspera do aniversário de 70 anos da companhia, comemorados nesta sexta (26). Em cerimônia, o presidente da estatal, Jean Paul Prates, comemorou os resultados. "A Petrobras voltou e é só o começo".

Ações da Petrobras acumulam alta, seguindo preços do petróleo internacional. Tanto os papéis ordinários (PETR3) quanto os preferenciais (PETR4) acumulam alta de mais de 7% nos últimos 12 meses. No fechamento de ontem, o preço do barril tipo Brent subiu 1,52%, cotado em US$ 83,68 (equivalente a R$ 411,83).

A Petrobras informou ontem ter encontrado petróleo na Margem Equatorial. A estatal disse ter identificado o hidrocarboneto no poço de Pitu Oeste, na bacia potiguar, mas que ainda não se sabe sobre a viabilidade econômica da perfuração.