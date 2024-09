Petrobras lança edital de R$ 16 milhões para startups

Módulo Startups da Petrobras já investiu cerca de R$ 54 milhões em inovação aberta / Divulgação

Na próxima terça-feira (24), a Petrobras lançará um novo edital destinado a startups, parte do Programa Petrobras Conexões para Inovação. Com um total de R$ 16 milhões, a seleção, realizada em parceria com o Sebrae, abordará desafios nas áreas de transição energética e integridade de ativos. As empresas vencedoras poderão receber até R$ 1 milhão para soluções soft tech e até R$ 2 milhões para projetos deep tech. As inscrições seguem até 23 de outubro, e o lançamento ocorrerá durante a Rio Oil & Gas.

O edital visa fomentar o desenvolvimento tecnológico e a criação de negócios inovadores no setor. As startups trabalharão em colaboração com a Petrobras, enfrentando desafios reais da indústria e cocriando tecnologias avançadas.

Desde 2019, o módulo Startups da Petrobras já investiu cerca de R$ 54 milhões em inovação aberta, estabelecendo parcerias com 53 startups e gerando 63 projetos, com uma taxa de continuidade de 30%.

Startups como Vidya Technology e PIX Force já se destacaram, expandindo suas operações e desenvolvendo soluções tecnológicas relevantes. As demandas para novas tecnologias e produtos da Petrobras são atualizadas continuamente no site do programa.