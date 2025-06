Petrobras reduz preço da gasolina para distribuidoras

Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (2) uma redução de 5,6% no preço da gasolina A vendida às distribuidoras. A partir desta terça-feira (3), o valor médio do litro passará de R$ 3,02 para R$ 2,85, o que representa uma queda de R$ 0,17 por litro.

De acordo com a estatal, considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro à gasolina A para a formação da gasolina C — vendida nos postos —, a parcela da Petrobras no preço final ao consumidor será de R$ 2,08 por litro. Isso significa uma redução de R$ 0,12 por litro para os motoristas.