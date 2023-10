Petrobras sobe o preço do diesel, mas desce valor da gasolina

No final desta quinta-feira (19), a Petrobras anunciou mudanças nos preços dos combustíveis, trazendo redução para a gasolina, mas aumentando o valor do diesel. Essa nova tabela de valores passará a valer nos postos de combustíveis a partir deste sábado (21).

Segundo divulgado pela estatal, o preço médio da gasolina vai sair de R$ 2,93 para R$ 2,81, representando uma queda de 4,1%. Por outro lado, o diesel sofre um aumento de 6,6%, saltando de R$ 3,80 para R$ 4,05.

Na conta feita pela Petrobras, a redução da gasolina é de R$ 0,12 e esse valor será sentido nas bombas dos postos de combustíveis. Considerando a composição da gasolina vendida nos postos, a parcela da empresa no preço ao consumidor será de, em média, R$ 2,05 por litro.

Já a parcela da Petrobras no preço do diesel praticado nas bombas ficará em R$ 3,56 por litro. Petrobras atribui reajustes aos mercados externo e interno.

A redução no preço da gasolina é justificada pelo fim do período de maior demanda no mundo, o que significa maior disponibilidade do combustível e desvalorização frente ao petróleo. Por outro lado, para o diesel, "observa-se uma demanda global sustentada, com expectativa de alta sazonal", o que explica o aumento.

Segundo a Petrobras, o litro da gasolina vendido às distribuidoras teve redução de R$ 0,27 em 2023. Já o litro do diesel sofreu corte de R$ 0,44.