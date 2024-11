PIB chega a maior patamar da série histórica do IBGE

Kely Ventorim, Semadesc

O PIB (Produto Interno Bruto) de Mato Grosso do Sul chegou ao maior patamar da série histórica do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2022.

Há dois anos. foi registrado R$ 166,8 bilhões e um crescimento de 4,9% em comparação ao ano anterior, superior à média nacional de 3,0%.

O PIB per capita de Mato Grosso do Sul é de R$ 60.364,69 e está em 6º lugar em comparação com os outros estados.

A nível nacional, a economia sul-mato-grossense avançou em sua participação no PIB, saindo de 1,22% em 2010 para 1,7% em 2022, conforme a Semadesc.

Esse desempenho coloca o Estado na 15ª posição entre as economias estaduais.

A região Centro-Oeste aumentou sua participação no PIB nacional para 10,6%, impulsionada pelos setores agropecuário e industrial.

Setores

O setor agropecuário foi responsável por 22,8% do PIB estadual em 2022, com um crescimento anual de 6,8%.

O resultado foi impulsionado pela recuperação da demanda internacional por carne bovina e produtos de madeira, sendo superior ao índice agropecuário nacional, que, devido a quedas de produtividade em algumas regiões, sofreu uma leve contração de 1,1%.

Já a indústria avançou e responde por 22,9% do PIB de Mato Grosso do Sul, com um crescimento de 4,3% em 2022. O setor de madeira e celulose liderou essa expansão, reforçando o crescimento de 14,6% nas indústrias de transformação ao longo da última década.

O setor de serviços, que detém a maior participação na economia do Estado, com 54,3%, cresceu 1,04% em 2022. Segmentos como transporte, armazenagem, alojamento e alimentação tiveram alta no consumo e nas atividades turísticas, refletindo a retomada do setor de hospitalidade e o aumento do consumo familiar.