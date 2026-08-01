Pix Pensão Alimentícia: veja como funcionará o novo sistema de pagamento

Transferência automática dependerá de decisão judicial; mecanismo começará a valer em julho de 2027
Pagamento da pensão alimentícia poderá ser feito de forma automática por meio do Pix / Marcelo Camargo/Agência Brasil
O pagamento da pensão alimentícia poderá ser feito de forma automática por meio do Pix a partir de julho de 2027. A mudança foi instituída por lei sancionada recentemente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e cria um novo mecanismo para facilitar o cumprimento das decisões judiciais relacionadas ao benefício.
De acordo com informações da Agência Brasil, a nova modalidade permitirá que, mediante determinação da Justiça, o valor da pensão seja debitado automaticamente da conta do devedor e transferido para a conta do beneficiário. A medida busca ampliar a efetividade da cobrança, principalmente nos casos em que não há possibilidade de desconto direto na folha de pagamento.
Até então, a legislação previa que o responsável pelo pagamento realizasse a transferência de forma voluntária, seja por Pix, boleto bancário ou desconto em folha, quando aplicável.
Para tornar possível o novo procedimento, a legislação promoveu alterações no CPC (Código de Processo Civil), estabelecendo as regras para que as instituições financeiras possam efetuar as transferências automáticas após autorização judicial.
Quem pode solicitar:
Como solicitar:
Verifique se há decisão judicial
É necessário que a pensão já tenha sido definida por decisão judicial ou por acordo homologado pela Justiça.
Procure assistência jurídica
A solicitação deve ser feita por meio de advogado(a); Defensoria Pública; Ministério Público, quando cabível.
Pessoas sem condições de contratar advogado podem procurar defensorias públicas ou núcleos de prática jurídica de faculdades de Direito.
Peça ao juiz a transferência automática
No processo em que a pensão foi estabelecida, a beneficiária ou seu representante deve requerer ao juiz a adoção do Pix Pensão.
Informe os dados bancários
Algumas informações devem ser apresentadas ao longo do processo, como dados da conta de quem receberá a pensão; dados da conta de quem fará o pagamento; chave Pix, quando houver.
Aguarde a decisão judicial
Se o pedido for aceito, o juiz expedirá uma ordem eletrônica com informações como valor da pensão; data do pagamento; conta de origem; conta de destino; período de duração da obrigação.
O sistema passa a funcionar automaticamente
A instituição financeira fará, na data definida pela Justiça, o débito na conta do devedor e o crédito na conta do beneficiário, sem necessidade de nova autorização mensal.
O pagador pode cancelar?
Não. Diferentemente de um Pix agendado comum, o Pix Pensão não pode ser cancelado pelo titular da conta. Qualquer alteração ou suspensão dependerá de nova decisão judicial.
E se não houver saldo na conta?
Se não houver dinheiro suficiente na data do vencimento, o banco registra a insuficiência de saldo, o que pode resultar em bloqueio de outros ativos financeiros do devedor, até o valor da parcela em atraso.
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