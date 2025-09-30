Placas final 3 e 9 têm até hoje para desconto no licenciamento

Trafegar sem o licenciamento em dia acarreta em multa gravíssima / Divulgação

Em setembro, a taxa é de R$ 238,36, valor equivalente a 4,53 UFERMS (Unidade Fiscal Estadual de Referência). Após o vencimento, o proprietário perde o desconto de pontualidade e passa a pagar 5,88 UFERMS.

Pagar o licenciamento do veículo dentro do prazo pode representar uma economia de mais de R$ 70 para os motoristas de Mato Grosso do Sul. O benefício está previsto na tabela de serviços do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), regulamentada pela Lei Estadual nº 5.797.

Na cotação vigente de setembro, cada UFERMS vale R$ 52,62. Já em outubro, conforme a Resolução nº 3.467, haverá atualização para R$ 52,73. Ou seja, o cidadão que atrasar o pagamento além de perder o desconto de pontualidade, ainda terá de arcar com o valor atualizado da unidade fiscal.

Isso significa que donos de veículos com placas terminadas em 3 ou 9, que têm vencimento em setembro, podem pagar até R$ 71,69 a mais caso deixem virar o mês.

Em Mato Grosso do Sul, há 130.810 veículos com vencimento do licenciamento para 30 de setembro. São 65.173 com placa final 3 e 65.637 final 9. Desse total, 52,6 mil já estão licenciados, mas ainda restam cerca de 78,1 mil proprietários regularizarem a situação até amanhã, ultimo dia útil do mês, e garantir o desconto de pontualidade. São 30,7 mil veículos de final 3, e 47,3 mil de final 9 que precisam emitir a guia ou QR Code e efetuar o pagamento dentro do prazo.

O pagamento pode ser feito de forma simples e rápida pelo portal de serviços Meu Detran, pelo aplicativo Meu Detran MS ou pelo WhatsApp, solicitando a guia para o atendimento humanizado no número da Glória (67) 3368-0500. Assim que o sistema confirmar a compensação bancária, o CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico) fica disponível tanto no aplicativo do Detran quanto na CDT (Carteira Digital de Trânsito). O cidadão que preferir o atendimento presencial também pode procurar as agências do Detran-MS e solicitar a guia de pagamento.

Com o prazo final se aproximando, o órgão recomenda que os motoristas não deixem para a última hora. Além da obrigatoriedade legal em todo o território nacional, manter o licenciamento em dia significa tranquilidade e segurança para rodar sem riscos de penalidades.

O Detran-MS lembra que circular com o documento vencido é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e possibilidade de remoção do veículo em caso de fiscalização, conforme prevê o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

*Com informações da Comunicação Detran-MS

