Acessibilidade

30 de Setembro de 2025 • 19:11

Buscar

Últimas notícias
X
Economia

Placas final 3 e 9 têm até hoje para desconto no licenciamento

Em setembro, a taxa é de R$ 238,36

Redação

Publicado em 30/09/2025 às 16:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Trafegar sem o licenciamento em dia acarreta em multa gravíssima / Divulgação

Pagar o licenciamento do veículo dentro do prazo pode representar uma economia de mais de R$ 70 para os motoristas de Mato Grosso do Sul. O benefício está previsto na tabela de serviços do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), regulamentada pela Lei Estadual nº 5.797.

Em setembro, a taxa é de R$ 238,36, valor equivalente a 4,53 UFERMS (Unidade Fiscal Estadual de Referência). Após o vencimento, o proprietário perde o desconto de pontualidade e passa a pagar 5,88 UFERMS.

Leia Também

• Setembro é mês de pagamento do licenciamento das placas de final 3 e 9

• Aquidauana investe em capacitação técnica para melhorar licenciamento ambiental

• Licenciamento de veículos agora só digital para placas 7 a 0 em MS

Na cotação vigente de setembro, cada UFERMS vale R$ 52,62. Já em outubro, conforme a Resolução nº 3.467, haverá atualização para R$ 52,73. Ou seja, o cidadão que atrasar o pagamento além de perder o desconto de pontualidade, ainda terá de arcar com o valor atualizado da unidade fiscal.

Isso significa que donos de veículos com placas terminadas em 3 ou 9, que têm vencimento em setembro, podem pagar até R$ 71,69 a mais caso deixem virar o mês.

Em Mato Grosso do Sul, há 130.810 veículos com vencimento do licenciamento para 30 de setembro. São 65.173 com placa final 3 e 65.637 final 9. Desse total, 52,6 mil já estão licenciados, mas ainda restam cerca de 78,1 mil proprietários regularizarem a situação até amanhã, ultimo dia útil do mês, e garantir o desconto de pontualidade. São 30,7 mil veículos de final 3, e 47,3 mil de final 9 que precisam emitir a guia ou QR Code e efetuar o pagamento dentro do prazo.

O pagamento pode ser feito de forma simples e rápida pelo portal de serviços Meu Detran, pelo aplicativo Meu Detran MS ou pelo WhatsApp, solicitando a guia para o atendimento humanizado no número da Glória (67) 3368-0500. Assim que o sistema confirmar a compensação bancária, o CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico) fica disponível tanto no aplicativo do Detran quanto na CDT (Carteira Digital de Trânsito). O cidadão que preferir o atendimento presencial também pode procurar as agências do Detran-MS e solicitar a guia de pagamento.

Com o prazo final se aproximando, o órgão recomenda que os motoristas não deixem para a última hora. Além da obrigatoriedade legal em todo o território nacional, manter o licenciamento em dia significa tranquilidade e segurança para rodar sem riscos de penalidades.

O Detran-MS lembra que circular com o documento vencido é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e possibilidade de remoção do veículo em caso de fiscalização, conforme prevê o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

*Com informações da Comunicação Detran-MS

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Pessoa Física

Receita Federal retém 12 mil declarações de IR 2025 em MS

Economia

Sistema do Pix tem instabilidade nesta segunda-feira

Economia

Aneel anuncia que contas de luz terão bandeira vermelha em outubro

Adicional será de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos devido ao baixo nível dos reservatórios

Economia

Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro

Publicidade

Prazo

Proprietários rurais em MS têm apenas 5 dias para entregar declaração

ÚLTIMAS

Educação

Escolas indígenas de Nioaque recebe doação de celulares apreendidos em presídios

Policiais penais da Agepen participaram da entrega de 200 aparelhos celulares

Polícia

Peixaria é interditada em Campo Grande por vender produtos impróprios

Fiscalização encontrou peixes deteriorados, excesso de gelo e falta de selo de inspeção

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo