Plano reorganiza Porto Murtinho para ser o Portal da Rota Bioceânica

Mairinco de Pauda/Semadesc

A prefeitura de Porto Murtinho prepara a cidade para ser o 'Portal da Rota Bioceânica'. Para isso, está em elaboração um novo plano diretor que reorganiza a infraestrutura do município para os próximos 10 anos, na área social e econômica, visando dar mais qualidade de vida à população e adequar-se às demandas exigidas para ser o portal da maior Rota de Integração Logística da América Latina.

Para detalhar o projeto e debater a Rota, o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra Ribeiro, esteve reunido com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, sexta-feira (17) em Campo Grande.

O encontro também contou com a presença da secretária-adjunta de Meio Ambiente, Regina Heyn, da arquiteta Fernanda Gonzaga, e do assessor especial de Logística da Semadesc, Lúcio Lagemann. A reunião teve como pauta principal a Rota Bioceânica, um dos principais projetos de integração regional, que promete transformar Porto Murtinho em um eixo estratégico para o comércio internacional.

Durante a reunião, foram discutidas ações para o fortalecimento da infraestrutura e do desenvolvimento sustentável ao longo do corredor logístico, garantindo que o município esteja preparado para as oportunidades econômicas geradas pela ligação entre o Brasil e os portos do Oceano Pacífico.

O prefeito Nelson Cintra destacou a importância da parceria com o Governo do Estado para garantir que Porto Murtinho colha os benefícios desse grande projeto de integração sul-americana.

"Porto Murtinho é o portal da Rota Bioceânica e eu estive conversando com o secretário Jaime e com a equipe, falando sobre o nosso Fórum, que vai ser dia 18 de fevereiro. Nós estamos preparando a cidade para ser o portal da Rota. Então, é muito importante, debatermos uma série de coisas como é o caso do nosso plano diretor que está quase finalizado", explicou o prefeito, que lembrou que o plano está sendo executado por uma universidade de Curitiba, mas ainda precisa ser aprovado pela Câmara.

"Nós temos uma assessoria muito boa para desenvolver o plano de diretor. E o plano diretor, a cidade de Porto Murtinho, é do Estado. Isso que a gente está discutindo com o secretário. Uma cobertura maior, já que o município está se tornando um dos mais importantes do Estado", complementou.

Ele destacou que ficou acordado junto ao Governo que a expansão da cidade vai se dar ao longo do acesso da ponte, da BR-267 até a ponte.

"Com o plano diretor vamos direcionar todo o desenvolvimento do portal da rota que é Porto Murtinho. Vim apresentar para o secretário e ele gostou do projeto. E a nossa meta é apresentar o detalhamento do plano no dia 18 de fevereiro durante o Fórum da Rota", destacou Cintra.

O secretário da Semadesc, Jaime Verruck, destacou a importância da iniciativa. "O Plano está sendo feito para adequar e realmente pensando Porto Murtinho com a concentração da Rota Bioceânica.E nesta linha ele está pensando na expansão, para onde a cidade vai crescer e principalmente a disponibilização de áreas específicas tanto para a infraestrutura social como para a econômica", salientou.

Plano

O Plano trabalha com eixos de desenvolvimento para o município para os próximos 10 anos, com expansão da área industrial, criação de novas áreas residenciais segurança e saúde.

"Porto Murtinho foi construída dentro do dique, e nós já temos pouca área para desenvolver. Então nós vemos que teremos que realizar obras fora do dique", adiantou.

Para isso, a Prefeitura aposta em planejamento e zoneamento. "Tudo está sendo zoneado. A área habitacional, industrial, zoneamento do Porto Seco, questão da saúde, segurança, tudo, então tá tudo dentro desse plano", salientou o prefeito.