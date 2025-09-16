Plantio da soja 2025/2026 começa em MS com expectativa de alta na produção

A expectativa é de crescimento na área cultivada / Divulgação/Famasul

Com o fim do vazio sanitário no último domingo (15), o plantio da safra de soja 2025/2026 foi oficialmente liberado em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (16). A projeção para o novo ciclo é de crescimento tanto na área cultivada quanto na produção, mantendo o estado entre os protagonistas da agricultura nacional.

De acordo com dados da Aprosoja/MS, a área plantada pode atingir 4,79 milhões de hectares, o que representa um avanço de 5,9% em relação aos 4,59 milhões da safra anterior. A produção estimada é de 15,2 milhões de toneladas, crescimento de 8,1%, com produtividade média projetada em 52,8 sacas por hectare.

A Famasul avalia o momento com otimismo, ancorado na alta da demanda externa, no uso de tecnologias e em práticas agrícolas sustentáveis.

“O crescimento é resultado do aquecimento da demanda global, especialmente da China, que mantém os preços valorizados no mercado internacional, aliado à expansão da área cultivada em terras recuperadas por manejos sustentáveis, com o uso de sementes tecnologicamente avançadas e técnicas agronômicas adaptadas que elevam o potencial produtivo das lavouras”, analisa Lenon Louvera, consultor técnico da Famasul.

Além do bom momento do mercado, o avanço no uso de estratégias de manejo e de variedades adaptadas às condições do solo e do clima tem sido determinante, conforme aponta o coordenador técnico da Aprosoja/MS.

“A estimativa de 15,2 milhões de toneladas mostra um ciclo de recuperação após oscilações em safras recentes. O produtor tem investido em variedades mais adaptadas e em estratégias de manejo. O crescimento na área e a estabilidade da produtividade sinalizam que há espaço para resultados positivos, desde que o clima se mantenha dentro da normalidade”, destacou Gabriel Balta.

Clima e custos

O cenário climático, no entanto, exige atenção. Segundo a NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica dos EUA), há 71% de chance de ocorrência do fenômeno La Niña entre outubro e dezembro. Embora seus efeitos diretos sobre Mato Grosso do Sul sejam considerados limitados, a previsão é de instabilidade climática, com alternância entre estiagens, chuvas intensas e temperaturas elevadas.

“A expectativa é de melhora no regime de chuvas a partir da segunda metade de setembro, quando a precipitação deve se espalhar de maneira mais consistente pelo interior do país. Os volumes mais expressivos, capazes de recompor a umidade do solo e criar condições favoráveis ao plantio da soja, são esperados no fim de setembro e ao longo de outubro”, acrescenta Louvera.

Outro fator de preocupação são os custos de produção, que seguem pressionando a rentabilidade dos produtores.

“Elevações nos insumos pressionam a estrutura de gastos e reduzem a rentabilidade, mesmo em cenários de boa produtividade”, explica Jean Américo, analista técnico do Sistema Famasul.

Segundo ele, a alta nos preços de fertilizantes e defensivos é agravada por dificuldades no acesso ao crédito rural e pela falta de um seguro agrícola estruturado.

“Esses fatores aumentam o risco financeiro e limitam a capacidade de investimento e de gestão da produção”, completa Jean.

Otimismo cauteloso

Apesar dos desafios, o setor inicia o plantio com sentimento de confiança, conforme afirma o presidente da Aprosoja/MS.

“Mato Grosso do Sul vive uma expansão consistente da soja, fruto da dedicação dos produtores e do uso crescente de tecnologias de manejo. Entretanto, sabemos que o clima será determinante para transformar esse potencial em realidade. O planejamento e a adoção de práticas modernas serão fundamentais para garantirmos os resultados esperados e para consolidar a força do nosso Estado no cenário nacional”, afirmou Jorge Michelc.

A Abertura Nacional do Plantio da Safra de Soja 2025/2026 já tem data marcada: será no dia 3 de outubro, às 9h (horário de Brasília), na Fazenda Recanto, localizada em Sidrolândia. O evento deve reunir lideranças do setor, autoridades e produtores de todo o país.

