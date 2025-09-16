Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 21:39

Buscar

Últimas notícias
X
Economia

Plantio da soja 2025/2026 começa em MS com expectativa de alta na produção

Estado prevê aumento de 8,1% na colheita e consolida posição de destaque no cenário nacional, mesmo diante de desafios climáticos e econômicos

Redação

Publicado em 16/09/2025 às 21:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A expectativa é de crescimento na área cultivada / Divulgação/Famasul

Plantio da soja 2025/2026 começa em MS com expectativa de alta na produção
Estado prevê aumento de 8,1% na colheita e consolida posição de destaque no cenário nacional, mesmo diante de desafios climáticos e econômicos

Com o fim do vazio sanitário no último domingo (15), o plantio da safra de soja 2025/2026 foi oficialmente liberado em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (16). A projeção para o novo ciclo é de crescimento tanto na área cultivada quanto na produção, mantendo o estado entre os protagonistas da agricultura nacional.

Leia Também

• Safra de grãos no Brasil atinge novo recorde com 350,2 milhões de toneladas

• Conab anuncia R$ 300 milhões para produtores de arroz na safra 2025/26

• Frio e safra favorecem queda nos preços de hortifrutis na Ceasa-MS

De acordo com dados da Aprosoja/MS, a área plantada pode atingir 4,79 milhões de hectares, o que representa um avanço de 5,9% em relação aos 4,59 milhões da safra anterior. A produção estimada é de 15,2 milhões de toneladas, crescimento de 8,1%, com produtividade média projetada em 52,8 sacas por hectare.

A Famasul avalia o momento com otimismo, ancorado na alta da demanda externa, no uso de tecnologias e em práticas agrícolas sustentáveis.

“O crescimento é resultado do aquecimento da demanda global, especialmente da China, que mantém os preços valorizados no mercado internacional, aliado à expansão da área cultivada em terras recuperadas por manejos sustentáveis, com o uso de sementes tecnologicamente avançadas e técnicas agronômicas adaptadas que elevam o potencial produtivo das lavouras”, analisa Lenon Louvera, consultor técnico da Famasul.

Além do bom momento do mercado, o avanço no uso de estratégias de manejo e de variedades adaptadas às condições do solo e do clima tem sido determinante, conforme aponta o coordenador técnico da Aprosoja/MS.

“A estimativa de 15,2 milhões de toneladas mostra um ciclo de recuperação após oscilações em safras recentes. O produtor tem investido em variedades mais adaptadas e em estratégias de manejo. O crescimento na área e a estabilidade da produtividade sinalizam que há espaço para resultados positivos, desde que o clima se mantenha dentro da normalidade”, destacou Gabriel Balta.

Clima e custos

O cenário climático, no entanto, exige atenção. Segundo a NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica dos EUA), há 71% de chance de ocorrência do fenômeno La Niña entre outubro e dezembro. Embora seus efeitos diretos sobre Mato Grosso do Sul sejam considerados limitados, a previsão é de instabilidade climática, com alternância entre estiagens, chuvas intensas e temperaturas elevadas.

“A expectativa é de melhora no regime de chuvas a partir da segunda metade de setembro, quando a precipitação deve se espalhar de maneira mais consistente pelo interior do país. Os volumes mais expressivos, capazes de recompor a umidade do solo e criar condições favoráveis ao plantio da soja, são esperados no fim de setembro e ao longo de outubro”, acrescenta Louvera.

Outro fator de preocupação são os custos de produção, que seguem pressionando a rentabilidade dos produtores.

“Elevações nos insumos pressionam a estrutura de gastos e reduzem a rentabilidade, mesmo em cenários de boa produtividade”, explica Jean Américo, analista técnico do Sistema Famasul.

Segundo ele, a alta nos preços de fertilizantes e defensivos é agravada por dificuldades no acesso ao crédito rural e pela falta de um seguro agrícola estruturado.

“Esses fatores aumentam o risco financeiro e limitam a capacidade de investimento e de gestão da produção”, completa Jean.

Otimismo cauteloso

Apesar dos desafios, o setor inicia o plantio com sentimento de confiança, conforme afirma o presidente da Aprosoja/MS.

“Mato Grosso do Sul vive uma expansão consistente da soja, fruto da dedicação dos produtores e do uso crescente de tecnologias de manejo. Entretanto, sabemos que o clima será determinante para transformar esse potencial em realidade. O planejamento e a adoção de práticas modernas serão fundamentais para garantirmos os resultados esperados e para consolidar a força do nosso Estado no cenário nacional”, afirmou Jorge Michelc.

A Abertura Nacional do Plantio da Safra de Soja 2025/2026 já tem data marcada: será no dia 3 de outubro, às 9h (horário de Brasília), na Fazenda Recanto, localizada em Sidrolândia. O evento deve reunir lideranças do setor, autoridades e produtores de todo o país.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cartão de crédito

Como consultar a cotação do dólar utilizada no seu cartão de crédito

Economia

Prazo para regularização de imóveis na faixa de fronteira é prorrogado até 2030

Economia

Mercado reduz projeção de inflação para 2025, mas estimativa ainda supera teto da meta

Prévia da inflação tem queda de 0,14% em agosto

Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 5,07%

Pressionada por conta de luz, prévia da inflação de julho é de 0,33%

Economia

Mega-sena acumula e prêmio chega a R$ 25 milhões para a próxima terça

Publicidade

Economia

Exportação de produtos atingidos por tarifaço cai 22% em agosto

ÚLTIMAS

Incêndio

Incêndio é controlado nas proximidades do Morro Azul após ação rápida

Abertura de linhas de defesa e clima mais úmido ajudaram a conter o fogo

Educação

"Foi uma conquista para o meu povo Terena", comemora diretora da melhor escola de MS

Escola da Aldeia Água Branca, de Aquidauana, venceu entre 600 no prêmio Prêmio Escola Destaque

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo