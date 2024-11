Portal Atacado potencializa geração de empregos e fortalecimento da economia

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana celebrou, na sexta-feira (29), a chegada de um novo empreendimento que promete impulsionar a economia do município: o Portal Atacado, localizado na Rua Oscar Trindade de Barros, no Bairro Santa Terezinha. A inauguração contou com a presença de autoridades, empresários e a população local, marcando um momento significativo para o desenvolvimento da cidade.

Com uma estrutura de 2.500 metros quadrados, o Portal Atacado gerou cerca de 65 novos empregos diretos, beneficiando trabalhadores em diversas áreas. O empreendimento foi projetado para atender tanto comerciantes locais quanto de cidades vizinhas, ampliando as opções de produtos e marcas e fomentando o crescimento de pequenos e médios negócios na região.

Autoridades destacam a importância do empreendimento

Durante a cerimônia, a secretária de Administração, Marluce Luglio, que representou o prefeito Odilon Ribeiro, ressaltou o impacto positivo do investimento. "Este é um marco para Aquidauana. Um empreendimento como este traz desenvolvimento, gera empregos e fortalece o comércio local. É uma conquista de toda a comunidade", afirmou.

O empresário Luciano Damasceno, responsável pelo Portal Atacado, também destacou a relevância do projeto. "É um grande crescimento e investimento para a região! Mais do que um novo empreendimento, é uma oportunidade de emprego e renda que trazemos para a nossa cidade", disse, agradecendo o apoio da gestão municipal.

Presenças ilustres e apoio ao desenvolvimento local

A inauguração contou com a presença de várias lideranças políticas, como os vereadores Wezer Lucarelli, Chico Tavares e Valter Neves, além dos eleitos Renato Bossay e Genivaldo Montana. O vice-prefeito eleito, Dr. Murilo Silva, também participou e reforçou a importância de iniciativas como esta para a economia do município.

Representando o Legislativo, o vereador Humberto Torres destacou: "Aquidauana está se fortalecendo com a chegada de novas empresas. É disso que nossa cidade precisa: trabalho e emprego. Parabéns à família Damasceno, conte sempre conosco!"

Além de autoridades locais, participaram empresários, convidados, o delegado de Polícia Civil de Aquidauana, Ronaldo Jacob, e representantes de associações, como Denyson Prado, presidente da AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), e Frederico Stella, diretor-tesoureiro da Famasul.

Impacto econômico e social

Com a inauguração do Portal Atacado, Aquidauana dá mais um passo rumo ao fortalecimento da sua economia, gerando empregos e oferecendo novas oportunidades para empreendedores e consumidores. A expectativa é que o empreendimento se torne um ponto de referência na região, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população.