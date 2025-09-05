Poupança retiradas saídas líquidas de R$ 7,6 bi em agosto

Marcello Casal JrAgência Brasil

Foram aplicados R$ 346,8 bilhões, contra retiradas de R$ 354,4 bilhões. Os rendimentos creditados somaram R$ 6,5 bilhões, e o saldo total da poupança permanece em pouco mais de R$ 1 trilhão.

O saldo da caderneta de poupança voltou a cair em agosto. Segundo relatório divulgado nesta sexta-feira (5) pelo Banco Central (BC), os saques superaram os depósitos em R$ 7,6 bilhões no mês.

Este foi o segundo mês seguido de resultado negativo. No acumulado de 2025, a poupança já registra saída líquida de R$ 63,5 bilhões. Nos dois anos anteriores, também houve mais retiradas que depósitos: R$ 87,8 bilhões em 2023 e R$ 15,5 bilhões em 2024.

Entre os fatores que explicam a queda está a taxa básica de juros (Selic), mantida em 15% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom). O patamar elevado torna outros investimentos mais atrativos em relação à poupança.

