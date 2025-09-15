Acessibilidade

15 de Setembro de 2025 • 19:22

Buscar

Últimas notícias
X
Economia

Prazo para regularização de imóveis na faixa de fronteira é prorrogado até 2030

Publicação no Diário Oficial garante mais tempo e segurança jurídica para produtores rurais em regiões fronteiriças

Redação

Publicado em 15/09/2025 às 16:37

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A ratificação busca validar legalmente títulos de propriedades localizadas até 150 km da linha de fronteira / Ilustrativa

Foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (15) a prorrogação do prazo para regularização de imóveis localizados na faixa de fronteira. Agora, os proprietários têm até 2030 para concluir os processos de ratificação fundiária, um avanço importante para o setor produtivo.

A medida é resultado da atuação conjunta da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) e da Famasul, que articularam junto ao Congresso Nacional a ampliação do prazo, antes previsto para encerrar em outubro deste ano.

Leia Também

• Frente Parlamentar debate impactos da ratificação nos imóveis rurais

• Renato Câmara estreia podcast com tema sobre ratificação da faixa de fronteira

A nova legislação representa um alívio para milhares de produtores que enfrentavam incertezas jurídicas e riscos de perder propriedades sem indenização. Agora, com o novo prazo, os processos cartoriais poderão ser finalizados com mais previsibilidade.

“Essa conquista é fruto do diálogo permanente e do esforço conjunto para defender os direitos de quem investiu e ajudou a desenvolver o país nessas regiões”, afirma o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni.

Regularização de títulos antigos

A ratificação busca validar legalmente títulos de propriedades localizadas até 150 km da linha de fronteira, com área superior a 15 módulos fiscais. Em Mato Grosso do Sul, a medida abrange 45 municípios situados próximos às fronteiras com o Paraguai e a Bolívia.

Segundo Bertoni, muitos desses títulos remontam ao período imperial ou a registros paroquiais, quando a Igreja intermediava a concessão de terras. Com o tempo, parte dessa documentação foi perdida, o que tornou o processo de regularização bastante complexo.

“Os produtores não conseguem chegar ao chamado título originário, necessário para o processo de ratificação. Há casos em que isso se perdeu, igrejas que não existem mais, cartórios antigos que fecharam. Por isso lutamos pela mudança. Era inconcebível que o prazo antigo continuasse mesmo com um sistema desestruturado”, explica Bertoni.

Orientações

Produtores rurais, advogados, contadores ou técnicos responsáveis podem iniciar o processo de ratificação diretamente no cartório onde o imóvel está registrado ou pela plataforma digital “RI Digital”, no site oficial registradores.onr.org.br.

Como saber se seu imóvel está na faixa de fronteira?

Os interessados podem consultar se o imóvel está localizado em município abrangido pela legislação por meio dos seguintes sites:

Para mais informações, é possível buscar orientação junto aos seguintes órgãos:

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Economia

Mercado reduz projeção de inflação para 2025, mas estimativa ainda supera teto da meta

Economia

Mega-sena acumula e prêmio chega a R$ 25 milhões para a próxima terça

Economia

Safra de grãos no Brasil atinge novo recorde com 350,2 milhões de toneladas

Brasil deve atingir novo recorde na produção de grãos, aponta Conab

Operação prende chefe de fraude bilionária com grãos em MS

Economia

Exportação de produtos atingidos por tarifaço cai 22% em agosto

Publicidade

Economia

Produção de motos apresenta melhor resultado do ano

ÚLTIMAS

Educação

Consulta pública sobre currículo digital nas escolas vai até 30 de setembro

A iniciativa busca ouvir educadores, estudantes e a comunidade em geral

Cultura

Autor sul-mato-grossense leva obra poética sobre o Pantanal à 9ª FLIB

A obra "O Pantanal em Quatro Tempos" é voltada ao público infanto-juvenil

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo