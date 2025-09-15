Prazo para regularização de imóveis na faixa de fronteira é prorrogado até 2030

A ratificação busca validar legalmente títulos de propriedades localizadas até 150 km da linha de fronteira / Ilustrativa

A medida é resultado da atuação conjunta da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) e da Famasul, que articularam junto ao Congresso Nacional a ampliação do prazo, antes previsto para encerrar em outubro deste ano.

Foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (15) a prorrogação do prazo para regularização de imóveis localizados na faixa de fronteira. Agora, os proprietários têm até 2030 para concluir os processos de ratificação fundiária, um avanço importante para o setor produtivo.

A nova legislação representa um alívio para milhares de produtores que enfrentavam incertezas jurídicas e riscos de perder propriedades sem indenização. Agora, com o novo prazo, os processos cartoriais poderão ser finalizados com mais previsibilidade.

“Essa conquista é fruto do diálogo permanente e do esforço conjunto para defender os direitos de quem investiu e ajudou a desenvolver o país nessas regiões”, afirma o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni.

Regularização de títulos antigos

A ratificação busca validar legalmente títulos de propriedades localizadas até 150 km da linha de fronteira, com área superior a 15 módulos fiscais. Em Mato Grosso do Sul, a medida abrange 45 municípios situados próximos às fronteiras com o Paraguai e a Bolívia.

Segundo Bertoni, muitos desses títulos remontam ao período imperial ou a registros paroquiais, quando a Igreja intermediava a concessão de terras. Com o tempo, parte dessa documentação foi perdida, o que tornou o processo de regularização bastante complexo.

“Os produtores não conseguem chegar ao chamado título originário, necessário para o processo de ratificação. Há casos em que isso se perdeu, igrejas que não existem mais, cartórios antigos que fecharam. Por isso lutamos pela mudança. Era inconcebível que o prazo antigo continuasse mesmo com um sistema desestruturado”, explica Bertoni.

Orientações

Produtores rurais, advogados, contadores ou técnicos responsáveis podem iniciar o processo de ratificação diretamente no cartório onde o imóvel está registrado ou pela plataforma digital “RI Digital”, no site oficial registradores.onr.org.br.

Como saber se seu imóvel está na faixa de fronteira?

Os interessados podem consultar se o imóvel está localizado em município abrangido pela legislação por meio dos seguintes sites:

Para mais informações, é possível buscar orientação junto aos seguintes órgãos:

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul – tjms.jus.br/corregedoria

Colégio Registral Imobiliário de MS – registrodeimoveis.org.br/corims

Cartório de Registro de Imóveis do seu município – anoregms.org.br/cartorios

