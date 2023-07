Precisa de emprego? Casa do Trabalhador divulga oportunidades todos os dias

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

Quem está desempregado ou em busca de uma nova oportunidade de emprego pode recorrer à Casa do Trabalhador para conhecer vagas todos os dias. A lista é divulgada diariamente pela Prefeitura de Aquidauana e reproduzida no site e redes sociais de O Pantaneiro.

Para facilitar a busca, a Casa do Trabalhador informará por telefone somente se a vaga de seu interesse está disponível ou não.

Caso o trabalhador tenha interesse na vaga é necessário fazer o agendamento pelo aplicativo: MS Contrata + e, depois, ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga.

Serviço - O horário de atendimento da Casa do Trabalhador é de segunda a sexta feira, das 7 às 13 horas. Mais informações pelo telefone 3241-5652.