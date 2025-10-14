Acessibilidade

14 de Outubro de 2025 • 16:54

Preço da banana-prata cai 6,6%, mas abacate sobe quase 12% na Ceasa-MS

Batata-doce também fica mais cara, com alta média de 16,6% nesta semana

Redação

Publicado em 14/10/2025 às 16:32

Boa oferta da banana-prata / Divulgação/Ceasa-MS

O preço da banana-prata, uma das mais consumidas no Estado, caiu em média 6,6% nesta semana na Ceasa/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), graças à boa oferta da fruta.

Também registraram queda de preço a maçã nacional, o mamão e a manga Tommy.

Por outro lado, o abacate subiu cerca de 11,7% e a batata-doce teve a maior alta entre os legumes, com aumento médio de 16,6%.

Para quem consome batata-doce com frequência, como praticantes de musculação, a compra no atacado pode ser uma alternativa para economizar.

Deixe a sua opinião

