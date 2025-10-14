Preço da banana-prata cai 6,6%, mas abacate sobe quase 12% na Ceasa-MS

Batata-doce também fica mais cara, com alta média de 16,6% nesta semana
Boa oferta da banana-prata / Divulgação/Ceasa-MS
O preço da banana-prata, uma das mais consumidas no Estado, caiu em média 6,6% nesta semana na Ceasa/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), graças à boa oferta da fruta.
Também registraram queda de preço a maçã nacional, o mamão e a manga Tommy.
Por outro lado, o abacate subiu cerca de 11,7% e a batata-doce teve a maior alta entre os legumes, com aumento médio de 16,6%.
Para quem consome batata-doce com frequência, como praticantes de musculação, a compra no atacado pode ser uma alternativa para economizar.
